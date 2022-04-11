【樂觀抗癌】女星確診乳癌二期公開治療過程　為3子女勇敢撐下去鼓勵同路人

▲ 朱芯儀拍片分享抗癌路。

現年35歲的台灣女星朱芯儀早年憑台劇《犀利人妻》女配角「黎薇恩」而走紅，更憑此劇獲得第46屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，同年下嫁賈靜雯胞弟衛斯理，誕下兩子一女，事業愛情家庭三得意，但今年初身體卻出現問題，檢查後確診乳癌二期，她坦言初期難以接受，但經過時間沉澱情緒冷靜後，便拍片公開自己的抗癌經過，鼓勵及支持同路人。

或要切除右乳保命

朱芯儀將影片上載YouTube頻道《朱芯儀的芯情日記Chu’s Diary》生性樂觀又堅強的她全程笑對鏡頭，她在影片透露確診罹患乳癌二期，癌細胞更轉移到淋巴，她分享發現罹患乳癌的經過，一開始是右胸不正常地變大，立即到醫院做穿刺切片檢查，最後確診患了乳癌，單側有3顆腫瘤，已經超過2cm。她表示確診前身體已經出現異樣，例如小傷口很難痊癒、經常發燒等。得知噩耗後，她雖然震驚但仍保持冷靜，做了許多資料蒐集、仔細詢問醫生治療方法。

她隨後接受治療，醫生建議右乳或需完全切除以保命，不過手術前需要進行6次化療，藥物的副作用開始浮現，因便秘肚子脹到像5、6個月大、脫髮、還有嚴重皮膚疹、嘔吐、水腫、爆痘痘、她表示頭髮對她而言很重要，因此她買了假髮配戴。

要維持正面真的會有一點辛苦，但我知道今天真的生病了，就要去治療、佢面對、去處理它。

而影片中朱芯儀稱抗病的路程就像「一場戰爭」，但為了可愛的孩子、疼愛自己的家人和朋友，無論前路有多艱難，仍「有信心可以打贏這場仗」，她還勇敢地說：「癌細胞遇到我，算它衰！」樂觀積極的態度令人敬佩。

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老公堅持陪診不離不棄

而抗癌的路上，家人的支持都是很重要，她坦言當得知自己患癌時，與老公抱頭痛哭「為什麼是我」，及後兩人冷靜下來，加上老公陪診不離不棄的支持態度，夫妻兩人決定一起積極面對，朱芯儀反而安慰他：「好險生病的是我不是你。」她感激老公衛斯理一路堅持陪診，覺得感動備受疼愛，身邊的朋友與家人也給予很大的支持與鼓勵，從中獲得更多力量對抗病魔。

有一次，當她洗完頭後，兒子抱著她的光頭不停親吻，還說：「你最美了！」讓她倍感溫暖。朱芯儀還提及在醫院看到許多女生都是隻身一人覆診，看上去十分孤單，她表示面對重大疾病時，家人支持非常重要，應該多多給予關懷。

呼籲每個女生定期檢查身體

朱芯儀還以過來人的身份呼籲每個女生要愛自己定期檢查身體：「無論你是媽媽、是太太或者是什麼樣的身份，女生要多愛自己一點。」最後她表示要戰勝癌魔心態很重要，情緒會影響病情，而她選擇用開心的心態去面對，雖然一開始也曾鬱悶過，但發現於事無補後，轉換心情看開了更有助治療，她感慨：「不要難為自己，也饒過別人。」 她渴望自己發聲後，能鼓勵同樣對抗著病魔的朋友不要放棄。

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責任編輯︰陳麗薇