  • 28°C
香港時間 : 2022411日 (週一) 12:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市情報】city'super舉辦北海道美食節　手信＋海鮮＋即吃美食假期宅家享美食【內附連結】

休閒消費 12:19 2022/04/11

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

city'super由即日至4月28日(周四)舉辦北海道美食節，有多款北海道手信，包括六花亭草莓夾心牛奶朱古力/白朱古力（袋裝68元、盒裝136元）。

每年春季，對於當日本是家鄉的香港人，總會想起一期一會的櫻花，但疫情下，旅行似乎仍是遙遙無期。

city'super最近舉辦北海道美食節，售賣當地多款特色美食，哈日族一於去走一轉，自製一次偽旅行，重拾從前回鄉嘆美食的美好歲月。

city'super即即日至4月28日(周四)，於門市及網上商店舉辦北海道美食節。一直是港人旅遊熱點的北海道，地大物博、四面環海，擁有得天獨厚的天然環境及豐富資源，盛產新鮮的蔬果、海產、肉類和乳製品等。今次超市更特別售賣多款北海道熱門手信，一止大家的旅遊癮。

六花亭寶石酒心糖(78元)：酒心糖共有多款口味，包括紅酒、白蘭地及梅酒等，散發淡淡酒香，十分迷人。（city'super提供）

其中包括長期名列北海道10大手信榜的人氣品牌---六花亭，朱古力最為馳名，如六花亭草莓夾心牛奶朱古力/白朱古力，以朱古力包裹原粒冷凍乾燥士多啤梨，酸甜鬆脆的搭配令人一吃愛上。

另一款六花亭朱古力禮盒，集合5種口味，包括白朱古力、牛奶朱古力、摩卡白朱古力、苦甜朱古力和抹茶朱古力，內附由日本著名畫家坂本直行設計的獨立包裝，不論送禮或自用都合適。

六花亭還有其他經典手信，包括六花亭葡萄餅，兩片餅夾著萄葡及奶油，充滿牛油香氣，是繼品牌朱古力產品外，另一熱賣的手信。還有賣相精緻的六花亭寶石酒心糖，薄薄的砂糖包著香濃的酒心糖，口味包括紅酒、白蘭地、梅酒、胡椒薄荷、君度及藍靛果。把糖含在嘴裡，逐漸散發的淡淡酒香，十分吸引。

豐富海鮮食材

疫情下不少人會在家煮飯仔，今次美食節便有不少海產食材。北海道漁業產量約佔全日本20%，是全日本最多的縣份，加上許多浮游生物在周邊海域生長，營養豐富，孕育出品種多樣的海產，當中便有港人愛吃的三文魚。

今次city'super有售賣佐藤水產日本北海道雪中熟成鮭， 是選用北海道秋鮭(秋天採獲的白鮭)，在每年1月下旬「大寒」之時，由職人以人手把魚逐條排列在雪地中靜置熟成1個月，並不時調整雪量，讓鮭魚在雪中保持0℃而不會結冰。熟成的過程中，魚肉的蛋白質分解，並轉化為氨基酸，令旨味大為提升，口感更佳。

即食北海道海鮮飯：（圖左至右）包括佐藤水產日本北海道帆立貝飯（108元）、海膽飯 （138元）、蟹飯（108元），只需放入微波爐叮大約2分鐘40秒便食得，相當方便。（city'super提供）

另外還有北海道三文魚子醬油漬，選自優質三文魚的魚卵，粒粒均勻、晶瑩剔透。三文魚子爆開後，即散發濃郁鮮香魚油，非常適合做軍艦壽司。還有佐藤水產北海道產三文魚罐頭， 用肉質肥美的白鮭做材料，經水煮處理製成罐頭， 可搗碎後加入沙律，或直接配蘿蔔蓉柚子醋享用。

喜歡吃和牛的話，就必選在北海道大自然牧養的十勝幌尻和牛。牛隻產自幌尻岳，當地夏季嚴熱、冬季酷寒，在冷熱極端的氣候下成長，加上飲用天然湧水、食用發酵啤酒粕，因此氨基酸含量較高，肉質軟嫩、帶清爽的油脂香。現是有售賣北海道十勝冰鮮A5級和牛西冷或肉眼，以及十勝A5級和牛漢堡，牛迷不要錯過。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

如果想食得方便，便可選擇由當地著名品牌「佐藤水產」的一叮海鮮飯，無需解凍，直接放入微波爐（500W）加熱2分40秒即可享受天然美味。款式包括以紫海膽做原料的日本北海道海膽飯、以原粒炙燒北海道帆立貝製成的帆立貝飯，以及必選的佐藤水產日本北海道蟹飯，使用北海道產紅松葉蟹作為林料，加上吸收了螃蟹和海螺高湯的米飯，每一啖都充滿鮮味。

city'super北海道美食節
地點：時代廣場 、海港城、新城市廣場及國際金融中心
電話：2736 3886
網上商店

記者：招美寶

相關文章

【著數優惠】Pier 1929 $588起半自助午餐回歸　現場打卡享9折優惠＋生日送生蠔
12:27 2022/04/07
【著數優惠】Pier 1929 $588起半自助午餐回歸　現場打卡享9折優惠＋生日送生蠔
【著數優惠】Steak King網上快閃特價日 低至半價歎和牛及精選產品【內附連結】
11:48 2022/04/08
【著數優惠】Steak King網上快閃特價日 低至半價歎和牛及精選產品【內附連結】
【著數優惠】嘉士伯無酒精低卡路里啤酒　期間限家便利店$6試飲價
17:35 2022/04/08
【著數優惠】嘉士伯無酒精低卡路里啤酒　期間限家便利店$6試飲價
【2022復活節】香格里拉三間酒店推復活節美食住宿　最平$2000起入住包早餐復活節禮品
11:30 2022/04/08
【2022復活節】香格里拉三間酒店推復活節美食住宿　最平$2000起入住包早餐復活節禮品

你可能感興趣

【著數優惠】Pier 1929 $588起半自助午餐回歸　現場打卡享9折優惠＋生日送生蠔
12:27 2022/04/07
【著數優惠】Pier 1929 $588起半自助午餐回歸　現場打卡享9折優惠＋生日送生蠔
【著數優惠】Steak King網上快閃特價日 低至半價歎和牛及精選產品【內附連結】
11:48 2022/04/08
【著數優惠】Steak King網上快閃特價日 低至半價歎和牛及精選產品【內附連結】
【著數優惠】嘉士伯無酒精低卡路里啤酒　期間限家便利店$6試飲價
17:35 2022/04/08
【著數優惠】嘉士伯無酒精低卡路里啤酒　期間限家便利店$6試飲價
city'super 國際金融中心 超市 手信 美食 新城市廣場 New Town Plaza 北海道 海港城 美食節 日本

最高瀏覽

【難享晚年】賣屋遠赴澳洲與獨生女相聚　8旬婦哭訴被棄養兼侵吞遺產
17:48 2022/04/10
【難享晚年】賣屋遠赴澳洲與獨生女相聚　8旬婦哭訴被棄養兼侵吞遺產
【絕世筍盤】42歲單身男曬豪宅相徵婚列三大條件　拍拖送新iPhone生仔即送北海道物業
11:37 2022/04/10
【絕世筍盤】42歲單身男曬豪宅相徵婚列三大條件　拍拖送新iPhone生仔即送北海道物業
【出軌疑雲】34歲已婚男高層確診累社區圍封　被揭5日內8次出入女同事住所
14:41 2022/04/10
【出軌疑雲】34歲已婚男高層確診累社區圍封　被揭5日內8次出入女同事住所