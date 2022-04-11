【超市情報】city'super舉辦北海道美食節　手信＋海鮮＋即吃美食假期宅家享美食【內附連結】

▲ city'super由即日至4月28日(周四)舉辦北海道美食節，有多款北海道手信，包括六花亭草莓夾心牛奶朱古力/白朱古力（袋裝68元、盒裝136元）。

每年春季，對於當日本是家鄉的香港人，總會想起一期一會的櫻花，但疫情下，旅行似乎仍是遙遙無期。

city'super最近舉辦北海道美食節，售賣當地多款特色美食，哈日族一於去走一轉，自製一次偽旅行，重拾從前回鄉嘆美食的美好歲月。

city'super即即日至4月28日(周四)，於門市及網上商店舉辦北海道美食節。一直是港人旅遊熱點的北海道，地大物博、四面環海，擁有得天獨厚的天然環境及豐富資源，盛產新鮮的蔬果、海產、肉類和乳製品等。今次超市更特別售賣多款北海道熱門手信，一止大家的旅遊癮。

▲ 六花亭寶石酒心糖(78元)：酒心糖共有多款口味，包括紅酒、白蘭地及梅酒等，散發淡淡酒香，十分迷人。（city'super提供）

其中包括長期名列北海道10大手信榜的人氣品牌---六花亭，朱古力最為馳名，如六花亭草莓夾心牛奶朱古力/白朱古力，以朱古力包裹原粒冷凍乾燥士多啤梨，酸甜鬆脆的搭配令人一吃愛上。

另一款六花亭朱古力禮盒，集合5種口味，包括白朱古力、牛奶朱古力、摩卡白朱古力、苦甜朱古力和抹茶朱古力，內附由日本著名畫家坂本直行設計的獨立包裝，不論送禮或自用都合適。

六花亭還有其他經典手信，包括六花亭葡萄餅，兩片餅夾著萄葡及奶油，充滿牛油香氣，是繼品牌朱古力產品外，另一熱賣的手信。還有賣相精緻的六花亭寶石酒心糖，薄薄的砂糖包著香濃的酒心糖，口味包括紅酒、白蘭地、梅酒、胡椒薄荷、君度及藍靛果。把糖含在嘴裡，逐漸散發的淡淡酒香，十分吸引。

豐富海鮮食材

疫情下不少人會在家煮飯仔，今次美食節便有不少海產食材。北海道漁業產量約佔全日本20%，是全日本最多的縣份，加上許多浮游生物在周邊海域生長，營養豐富，孕育出品種多樣的海產，當中便有港人愛吃的三文魚。

今次city'super有售賣佐藤水產日本北海道雪中熟成鮭， 是選用北海道秋鮭(秋天採獲的白鮭)，在每年1月下旬「大寒」之時，由職人以人手把魚逐條排列在雪地中靜置熟成1個月，並不時調整雪量，讓鮭魚在雪中保持0℃而不會結冰。熟成的過程中，魚肉的蛋白質分解，並轉化為氨基酸，令旨味大為提升，口感更佳。

▲ 即食北海道海鮮飯：（圖左至右）包括佐藤水產日本北海道帆立貝飯（108元）、海膽飯 （138元）、蟹飯（108元），只需放入微波爐叮大約2分鐘40秒便食得，相當方便。（city'super提供）

另外還有北海道三文魚子醬油漬，選自優質三文魚的魚卵，粒粒均勻、晶瑩剔透。三文魚子爆開後，即散發濃郁鮮香魚油，非常適合做軍艦壽司。還有佐藤水產北海道產三文魚罐頭， 用肉質肥美的白鮭做材料，經水煮處理製成罐頭， 可搗碎後加入沙律，或直接配蘿蔔蓉柚子醋享用。

喜歡吃和牛的話，就必選在北海道大自然牧養的十勝幌尻和牛。牛隻產自幌尻岳，當地夏季嚴熱、冬季酷寒，在冷熱極端的氣候下成長，加上飲用天然湧水、食用發酵啤酒粕，因此氨基酸含量較高，肉質軟嫩、帶清爽的油脂香。現是有售賣北海道十勝冰鮮A5級和牛西冷或肉眼，以及十勝A5級和牛漢堡，牛迷不要錯過。

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如果想食得方便，便可選擇由當地著名品牌「佐藤水產」的一叮海鮮飯，無需解凍，直接放入微波爐（500W）加熱2分40秒即可享受天然美味。款式包括以紫海膽做原料的日本北海道海膽飯、以原粒炙燒北海道帆立貝製成的帆立貝飯，以及必選的佐藤水產日本北海道蟹飯，使用北海道產紅松葉蟹作為林料，加上吸收了螃蟹和海螺高湯的米飯，每一啖都充滿鮮味。

city'super北海道美食節

地點：時代廣場 、海港城、新城市廣場及國際金融中心

電話：2736 3886

網上商店

記者：招美寶