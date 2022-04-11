【娛圈十大】細數娛樂圈十大不和傳聞　楊茜堯藐胡定欣上演現實版「宮心計」

▲ 細數近年娛樂圈十大不和傳聞，謝賢出手掌摑曾江最哄動？

近日網上討論區有網民整理資料，推出一系列的「嚴選」話題，昨日（４月１０日）推出的「嚴選十大香港娛樂圈不和傳聞」回顧近年娛樂圈曾經傳出來的不和傳聞，當中涉及視后、樂壇天后、填詞人、歌神甚至一代天后，亦有已經退出香港娛樂圈的藝人。

最新影片推介：潘燦良、周家怡專訪

第十位：陳奕迅、鄭中基

兩位同為人夫兼是唱得之人，於2005年鄭中基推出代表作《無賴》，同年憑歌曲於《十大勁歌金曲頒獎典禮》中擊敗陳奕迅主唱的《夕陽無限好》，奪得金曲金獎。

事後陳奕迅接受訪問時曾經講到：「見到李克勤得獎好開心，劉德華都有恭喜他。我都想恭喜鄭中基，但實在講不出口，至今我都無跟鄭中基說話和聯絡。」雖然當時陳奕迅指已經事隔多年並已對獎項看開，但在前年陳奕迅到大學出席講座時，見到台下學生玩手機大表不滿。

過後有傳媒問到同樣到大學出席分享會的鄭中基面對同樣情況會怎樣處理，鄭中基笑謂：「我不相信他（指陳奕迅）開會時自己沒有Loop手機，你自己有時候都有喇！人家也沒有叫你出去，這個年代不是很大件事。」

第九位：Super Girls成員Heidi、Yanny

五人女子組合Super Girls成員Heidi（李靜儀）與Yanny（陳穎欣）早年傳出二人因為「爭仔」而反目，隊長Aka（趙慧珊）曾在節目上公開承認隊友不和是真有其事，而Heidi早前出席活動時終於開腔回應，直認曾經跟Yanny嗌交。

▲ 右二Yanny與最右的Heidi不和。（instagram圖片）

有指因為Heidi曾與Super Girls御用音樂監製陳考威（Gareth），二人分手後男方與Yanny戀上並拍拖至今。

與男方分手後的Heidi一直耿耿於懷，得知二人相戀後更即時取消追蹤Yanny的社交網站，而Super Girls更間接因此解散。

第八位：填詞人黃偉文、楊千嬅

黃偉文（Wyman）曾經為昔日香港樂壇天后楊千嬅寫過不少經典作品，但後來卻傳出二人反目。

原因是有傳楊千嬅曾批評Wyman的作品「唔掂」，而Wyman則回應指楊千嬅：「你都唔係唱得好掂！」

楊千嬅曾接受傳媒訪問時否認自己批評Wyman的作品，更大讚Wyman為她寫過不少經典作。

Wyman在《可惜我是水瓶座》的批註上寫道：「其實我一直都懷疑楊小姐從來都不喜歡我為她寫的歌詞，那些道謝，直覺上都是客套話，但一直不太喜歡卻一直採用，也許才是種更偉大的包容。而我，真的，都盡了力了。」

Wyman在2012年於紅館舉行的《Concert YY 黃偉文作品展》中，廣邀圈中曾唱出他作品的歌手上台演唱，楊千嬅於最後一場有份上台演出。

第七位：胡定欣、楊怡

於《萬千星輝頒獎典禮2010》上，相鄰而坐的楊怡（現名楊茜堯）和胡定欣被影到「不和」一幕。

在觀眾從鏡頭可見，楊怡疑似用肩撞兼「藐爆」身旁的胡定欣，楊怡更刻意背對胡定欣，只顧同另一邊的徐子珊聊天，隨即傳出二人其實已不和多年。

▲ （網上圖片）

報道出街後，有網民節錄片段到微博並表示：「人生如戲，TVB完全可拍一部現實版的宮心計。」此事當年成為茶餘飯後的討論之餘，又掀起了楊怡與胡定欣兩批粉絲的唇槍舌劍。

不過兩位當事人獲悉事件後就分別於微博為事件「撲火」，並澄清二人並無不和。近年兩人一同現身頒獎禮或公開活動時，亦表現得很友好。

第六位：蕭正楠、麥浚龍

以歌手身份出道的蕭正楠，於2002年出道時被冠上「翻版鄭伊健」的稱號，曾獲得周星馳接受邀請為其歌曲《接受我》擔任MV顧問，又獲梅艷芳點名力讚他形象正派。

蕭正楠在2003年初舉行的《勁歌金曲頒獎禮》上勇奪新人金獎，後來爆出一句「邪不能勝正」的金句，被解讀為暗指當年勁敵麥浚龍背後獲富爸爸「泵水上位」，對方的「邪」始終贏不過他的「正」，因而激怒公司遭雪藏。

多年後得知，其實當時蕭正楠在後台遇上一名數月前跟他訪問，並以「邪不能勝正」作訪問標題的傳媒人，對方恭喜蕭正楠，而他用上「邪不能勝正」來恭維對方，卻被其他傳媒利用這句話大造文章，後來被封殺的蕭正楠更逼調往內地發展，至今簽約成TVB藝人。

第五位：謝賢、曾江

2015年TVB推出節目《四個小生去旅行》，邀請到謝賢、曾江、胡楓和Joe Junior出鏡。

可是在節目舉行記者會期間，謝賢卻突然在傳媒面前怒摑曾江，夾在中間的胡楓亦被打飛眼鏡，場面一度失控。

當時指因為到外地拍攝時，謝賢不滿曾江常以腳痛為由，需要眾人照顧又阻礙拍攝，個後來解釋二人只是為了節目而做戲，私下關係非常好。

第四位：吳若希、菊梓喬

吳若希與師妹菊梓喬（Hana）一直盛傳為爭奪公司「星夢一姐」寶座而不和。

在吳若希產後復出現身的《勁歌金曲頒獎禮2018》中，Hana勇奪女歌手獎，吳若希浮誇大笑13秒祝賀師妹，之後受訪問更有弦外之音：「造俾佢（Hana）都應該啦！」

此後Hana連續三度蟬聯《勁歌金曲頒獎典禮》最受歡迎女歌星，而星夢一姐的寶座似乎仍未有定案。

第三位：余文樂、陳冠希

2003年當時最紅的陳冠希和余文樂有傳因為追求鍾欣潼（阿嬌）而不和，更爆出在一場樂壇頒獎禮的後台發生「撞膊事件」。

二人在後台發生碰撞更當眾爆粗互罵，余文樂在離場時向陳冠希舉起中指挑釁他「隻揪」，引起一場不少的風波。

事隔10多年來到2017年，余文樂的時裝設計師好友Godfrey Kwan在IG上載一件新出牛仔外套，陳冠希在該帖文留言寫下「LOL」、「NEW SLAVE」、「SADNESS」，更批評對方指為對方感到好難過，有時為了生活都要賺錢。

余文樂亦不甘示弱，在個人IG上留下美國著名歌手Frank Sinatra的名句「The Best Revenge is Massive Success」，暗寸對方當年因淫照事件被逼退出香港娛樂圈。

第二位：梅艷芳、吳君如

有傳當年吳君如開拍電影《愛君如夢》，劉德華充當說客拉攏梅艷芳參演，梅艷芳答應後才知道劉德華、吳君如才是男女主角，自己則只是個戲份少的配角，梅艷芳因而覺得不開心，更缺席慶功宴。

梅艷芳接受訪問時承認與吳君如拍擾《愛君如夢》時出現誤會，問題一直都無法化解，這部電影亦是二人最後一次合作的電影。

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

第一位：李嘉欣、洪欣

多年前開始，在網上流傳一段疑似李嘉欣的電話錄音，當中她斥責對方：「我真係恭喜你呀，簽咗個洪欣咁蠢嘅女人返去！恭喜你快啲捧紅佢添呀！」

因而傳出李嘉欣與洪欣的不和，這段錄音更成為港人的集體回憶，「我真係恭喜你呀」更成為網絡及日常生活常用句子。