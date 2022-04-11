  • 28°C
香港時間 : 2022411日 (週一) 12:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【李家超參選特首】李家超：時間緊拙競選工作緊密　盡量爭取更多提名後才撰寫政綱

政治 11:50 2022/04/11

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

李家超與自由黨會面後見記者。（陳靜儀攝）

特首選舉參選人李家超，今日到訪多個團體和政黨，介紹其參選理念及施政方向。提名期本周結束，李家超表示，現時時間緊拙，競選辦正籌備不同活動，其工作行程緊密，他會第一時間爭取更多選委的提名，之後才撰寫政綱。

他說，報名之前會盡量爭取更多機會，向選委解釋其施政理念，又指選委的了解及支持會增加其信心，整體思考將來如何在香港施政。競選辦總結整個形勢後，會與團隊決定何時報名。

李家超於上午約11時結束與自由黨的會晤，並在該黨主席張宇人、立法會議員邵家輝、李鎮強及易志明的陪同下見記者。他形容，今次交流實際、有成果。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

他透露，雙方在交流中提及現時國際形勢千變萬化，甚至出現戰爭，建立穩定環境尤其重要；營商工作方面，自由黨提醒需要在不同角度作出最佳的平衡點，創造最大的社會利益，認為這是值得參考的指標。李家超說，撰寫政綱時會參考自由黨成員提供的不同意見。

自由黨主席張宇人表示，並無向李家超「開菜單」，但支持及同意其3個施政方向。他認為，過去與李家超的合作可見，他是一個不浪費時間的人，做不到的事情會解釋，不會拖拉或「遊花園」，相信自由黨能與他合作無間。

李家超及後抵達新民黨位於灣仔的總部。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳

相關文章

【特首選舉】政府紀律部隊人員總工會支持李家超參選　讚其為出任行政長官理想人選
13:24 2022/04/09
【特首選舉】政府紀律部隊人員總工會支持李家超參選　讚其為出任行政長官理想人選
【李家超參選特首】外界憂缺金融財經管治及人脈　李家超：可以確保公平及公正
14:56 2022/04/09
【李家超參選特首】外界憂缺金融財經管治及人脈　李家超：可以確保公平及公正
【李家超參選特首】承諾當選後會多與市民溝通　李家超：要用心去做用誠懇態度去做
15:20 2022/04/09
【李家超參選特首】承諾當選後會多與市民溝通　李家超：要用心去做用誠懇態度去做
【李家超參選特首】施政方向以結果為目標　劉兆佳：有意改變過去着重「程序導向」
18:45 2022/04/09
【李家超參選特首】施政方向以結果為目標　劉兆佳：有意改變過去着重「程序導向」
【李家超參選特首】李家超感謝部分選委支持　稱修例風波歷史會有公平評價
16:01 2022/04/10
【李家超參選特首】李家超感謝部分選委支持　稱修例風波歷史會有公平評價
【李家超參選特首】林健鋒：特首最重要是知人善任　李慧琼冀政府多徵詢議員意見勿只懂知會
17:27 2022/04/10
【李家超參選特首】林健鋒：特首最重要是知人善任　李慧琼冀政府多徵詢議員意見勿只懂知會
【李家超參選特首】譚耀宗料至少可取500張提名　冀本月底交代政綱但未必太仔細
16:49 2022/04/10
【李家超參選特首】譚耀宗料至少可取500張提名　冀本月底交代政綱但未必太仔細
【李家超參選特首】 4公務員團體支持李家超參選　冀將公務員權益寫入政綱
17:43 2022/04/10
【李家超參選特首】 4公務員團體支持李家超參選　冀將公務員權益寫入政綱
【李家超參選特首】李家超稱收到約300個提名　兩場見面會有130名選委參與
19:33 2022/04/10
【李家超參選特首】李家超稱收到約300個提名　兩場見面會有130名選委參與
【李家超參選特首】李家超已獲逾300張選委提名票　今將會晤10個團體及政黨代表
今日 09:52
【李家超參選特首】李家超已獲逾300張選委提名票　今將會晤10個團體及政黨代表

你可能感興趣

【特首選舉】政府紀律部隊人員總工會支持李家超參選　讚其為出任行政長官理想人選
13:24 2022/04/09
【特首選舉】政府紀律部隊人員總工會支持李家超參選　讚其為出任行政長官理想人選
【李家超參選特首】外界憂缺金融財經管治及人脈　李家超：可以確保公平及公正
14:56 2022/04/09
【李家超參選特首】外界憂缺金融財經管治及人脈　李家超：可以確保公平及公正
【李家超參選特首】承諾當選後會多與市民溝通　李家超：要用心去做用誠懇態度去做
15:20 2022/04/09
【李家超參選特首】承諾當選後會多與市民溝通　李家超：要用心去做用誠懇態度去做
政治 自由黨 立法會 張宇人 易志明 邵家輝 特首選舉 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【難享晚年】賣屋遠赴澳洲與獨生女相聚　8旬婦哭訴被棄養兼侵吞遺產
17:48 2022/04/10
【難享晚年】賣屋遠赴澳洲與獨生女相聚　8旬婦哭訴被棄養兼侵吞遺產
【絕世筍盤】42歲單身男曬豪宅相徵婚列三大條件　拍拖送新iPhone生仔即送北海道物業
11:37 2022/04/10
【絕世筍盤】42歲單身男曬豪宅相徵婚列三大條件　拍拖送新iPhone生仔即送北海道物業
【出軌疑雲】34歲已婚男高層確診累社區圍封　被揭5日內8次出入女同事住所
14:41 2022/04/10
【出軌疑雲】34歲已婚男高層確診累社區圍封　被揭5日內8次出入女同事住所