【李家超參選特首】李家超：時間緊拙競選工作緊密　盡量爭取更多提名後才撰寫政綱

▲ 李家超與自由黨會面後見記者。（陳靜儀攝）

特首選舉參選人李家超，今日到訪多個團體和政黨，介紹其參選理念及施政方向。提名期本周結束，李家超表示，現時時間緊拙，競選辦正籌備不同活動，其工作行程緊密，他會第一時間爭取更多選委的提名，之後才撰寫政綱。

他說，報名之前會盡量爭取更多機會，向選委解釋其施政理念，又指選委的了解及支持會增加其信心，整體思考將來如何在香港施政。競選辦總結整個形勢後，會與團隊決定何時報名。

李家超於上午約11時結束與自由黨的會晤，並在該黨主席張宇人、立法會議員邵家輝、李鎮強及易志明的陪同下見記者。他形容，今次交流實際、有成果。

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他透露，雙方在交流中提及現時國際形勢千變萬化，甚至出現戰爭，建立穩定環境尤其重要；營商工作方面，自由黨提醒需要在不同角度作出最佳的平衡點，創造最大的社會利益，認為這是值得參考的指標。李家超說，撰寫政綱時會參考自由黨成員提供的不同意見。

自由黨主席張宇人表示，並無向李家超「開菜單」，但支持及同意其3個施政方向。他認為，過去與李家超的合作可見，他是一個不浪費時間的人，做不到的事情會解釋，不會拖拉或「遊花園」，相信自由黨能與他合作無間。

李家超及後抵達新民黨位於灣仔的總部。

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記者：陳葆琳