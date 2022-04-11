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【復課】學校復課後一旦爆疫再停課？林文健：學校爆疫3個指標會緊急調查

社會 11:49 2022/04/11

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（資料圖片）

本港第五波疫情回穩，行政長官林鄭月娥今日（11日）繼續出席例行疫情記者會。教育局局長楊潤雄及衞生署署長林文健亦有出席。

衞生署署長林文健醫生指，教職員及學生每日快測，一旦呈現陽性就有2個渠道處理，第一可透過網上檢測平台申報，其次學校聚合所有師生呈陽性比率，透過衞生防護中心特別網上平台作呈報，即使無個案仍要申報，收到個案後會分析，透過以上平台可掌握個別人士陽性資料，有無風險等。在學校，收集大數據後，再分析學校感染分布及影響。

他稱有3個指標作緊急介入調查，學校出現5%陽性會介入調查，第二為個別班房有10%以上陽性亦會介入調查，第三如果有陽性的學生有重症或死亡風險均會介入。當不同傳染病在學校出現，已有一套指引，以流感為例，疫苗科學委員會之前曾制定，有流感類病情在學校發生作介入緊急措施，包括死亡個案、有個案要入深切治療、當有20%學生在學校受感染，會作緊急介入。而新冠肺炎有數項考慮，包括對學童影響，病毒在學童之間傳播力如何，傳播期間造成影響力有幾大，在第五波疫情，0至9歲感染比率有4.2%，再考慮各因素，用5%作為標準，在警號出現前作出介入。

他亦解釋復課是基於全球數據，新冠肺炎對學童傳播風險低，加上長期停課亦會影響學童身心健康，所以是在平衡下復課。

 

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記者：余思嵐

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