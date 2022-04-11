【百變Fiona】薛凱琪騷近照與范冰冰撞樣　回顧Fiona 17年來樣貌「進化」歷程

▲ 薛凱琪再度「變臉」，網民笑言已經認不出她。

近日北上工作的薛凱琪（Fiona）於社交平台分享近照，未知是否妝容問題抑或P圖太厲害，樣子明顯跟從前不一樣，引來網民熱議，有網民表示認不出她，笑言要靠臉上粒癦認人。

現年40歲的薛凱琪（Fiona）近年不時被指外表與出道時有莫大變化， 先後跟謝安琪和Do姐鄭裕玲撞樣，由以前可愛的包包臉變成臉尖眼大。7年間「進化」甚大！

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薛凱琪近日被指有份參與內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》拍攝，有內地網民發現她早前直播的背景，正是節目組安排藝人入住的指定酒店，而Fiona日前分享數張近照。

薛凱琪與范冰冰撞樣

相片中的Fiona留著一把長髮，擺出一副Cool到爆的樣子，只見Fiona臉變尖削、眼形和鼻子都跟之前不一樣，難怪網民紛紛留言：「已經認唔到了」、「咩事。成個范冰冰咁」、「這個妝真的不適合你」、「P圖太厲害了嗎？！完全不一樣！」、「Where is Fiona？」、「好恐怖，你以前明明很漂亮」、「很像中國網紅」。

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宅男女神

Fiona 於2003年出道以來，至今已入行近18年，初出道的她青春少艾，有著超可愛的包包面，清純的模樣當年吸引不少少男。

雖然多次被指頸部過長，被網民攻擊如「長頸鹿」，但Fiona 也鬆容面對。

▲ 初出道時的薛凱琪，擁有一張包包臉。（東星圖片）

不斷增值進化

可是近幾年Fiona 惹來整容疑雲，被指外貌「進化」或「變樣」。

於2014年4月時，Fiona由韓國工作回港後皮膚敏感，以致雙眼變得紅腫，當時就有報道暗指她「變臉」，更稱她為「翻版謝安琪」，當時Fiona只回應：「今天看到無聊又假的新聞，但能娛樂到你們，凱琪還是開心的。」

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翌年Fiona玩直播時，被網民發現下巴變尖，樣貌五官跟鄭裕玲撞臉，慢慢由原本圓臉的女生變成了尖臉美女，整個臉頰都扁了，當時有網民質疑她曾打瘦臉針，但亦有網民為她平反，指年紀漸大，baby fat 消退實屬正常。

另外，去年Fiona於IG分享行山照，照片中戴著cap帽和穿背心示人的她，被指跟動畫《Toy Story》中的「嘉比嘉比」似樣，當時連昔日緋聞男友房祖名都留言：「E又變索咗喎，條頸短左喎！」