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【小學試題】小六中文名校精選試題答案　閱讀理解學組成通順句子

中小學 00:00 2022/04/18

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一.

1. 猶如

2. 弱不禁風

3. D

4. D

5. 山珍海錯的意思是於山林和海中出產的不同種類珍貴食材。

6. 因為作者覺得那婦人生活艱苦，連最基本的生活也未能應付得到。這種困境令人心痛。（或其他合理答案）

7. 我認為可以為這些人們提供一些食物援助，好像現時有的「食物銀行」或者「惜食行動」，派發或領取不同種類的食物，以解決貧窮問題。（或其他合理答案）

二.

1. 同學們七嘴八舌地討論着畢業旅行的行程，務求編排得盡善盡美。

2. 這婦人已經一窮二白，不但家中沒有多餘的金錢，而且連買菜錢也所剩無幾。

3. 校長在面試班的講座裏，與我們分享箇中的經歷，同學們都聽得入神。

4. 經過一輪磋商後，大家決定購買煙三文魚作為明天早餐的食材。

5. 我們相約明天十時在港鐵欣澳站相聚，並且隨後到迪士尼玩個痛快。

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