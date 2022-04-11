【精神健康】港大精神專科諮詢平台揭近5成年輕人有情緒困擾　頭號壓力來自學業

▲ 港大醫學院精神醫學系在2020年底推出免費的「headwind 迎風」的網上求助先導平台。（港大提供圖片)

本港近年受社會事件及疫情衝擊，導不少市民的精神健康帶來多方面影響。港大醫學院精神醫學系在2020年底，推出「headwind 迎風」免費網上求助先導平台，讓社會上有精神健康問題人士可在「不露面」的情況下，由專業精神科醫生及輔導員提供服務，至今已服務約1600人，當中揭示有近6成人出現嚴重精神健康困難，近5成人更是15至25歲的年輕人，而他們頭號的壓力為學業及教育相關。

「headwind 迎風」的參加者會先與精神科醫生對談作簡單了解，繼而為其提供相應的轉介，包括參加由輔導員舉辦的管理情緒的工作坊，或轉介至精神科門診服務等，可避免市民因怕有精神問題而被污名化、門診輪候時間長、收費昂貴，而不作求醫。

港大醫學院精神醫學系講座教授陳友凱提到，近年因應疫惰、經濟不穩定等對市民，尤其是對年輕人造成重大的負面精神健康影響。團隊為其中112名參加者作跟進，發現近58%參加者「K6 精神困擾指標」屬於高危類別，即有高度情緒困擾，而他們在接受三個月的轉介服務後，仍屬高危類別的已降至30%，反映服務可以改善參加者的情緒。

港大醫學院精神醫學系臨床副教授陳啓泰亦表示，有關平台的參加者中有8成為女性，有49.6%參加者更是15至24歲的年輕人，主要有焦慮及抑鬱的症狀，而他們的頭號壓力均是來自學業或工作相關。他又說，雖然推出服務時正值疫情期間，但有關數據只反映到疫情只是間接地為市民帶來精神健康問題，包括因防疫措施無法與朋友會面而帶來的寂寞感、因停課導致學生長期需要上網課而有學習困難及壓力等。

20歲的Amy是一名大學生，她早前因應家庭問題以及停課原因，長期在家上網課而感到煩躁及有壓力，故參加計劃冀可找到相關人士傾訴。她表示，自己在參加計劃後由精神科醫生評估有關情況，醫生將其轉介到由輔導員舉辦的情緒管理工作坊，讓她可以留意自己的情緒問題、壓力來源，繼而了解自己的情況，精神健康問題亦有所減輕。

另一名參加者33歲的Mango則長期有失眠問題、曾在街上大哭，惟一直怕被診斷患上精神病而拒絕求醫。她在參加服務前曾與其他輔導員會面，惟因疫情關係想避免外出而停止服務，直至接觸「headwind 迎風」後，由精神科醫生為她作出評估，才讓她意識到自己確實有精神問題，故接受醫生的轉介到精神科門診接受治療及服藥，其情緒問題現已慢慢得以改善。



港大醫學院精神醫學系臨床副教授陳啓泰表示，在1600名曾接受服務的參加者中，有不少個案需要轉介，但亦有部分年輕人是因暫時性的適應及情緒問題，需要找人傾訴，亦相信社會上需要有關服務的人是遠比求助人數多。港大醫學院精神醫學系臨床教授黃德興亦提醒市民，如發現自己思維開始負面、情緒出現有波動，甚至出現抑鬱的情況而影響工作及人際關係就應馬上求醫。

團隊指出，先導平台可反映市民是對精神健康的求助是有需要，而平台亦是「行得通」及幫到市民，希望有關數據可供港府及醫管局作出參考，在未來可以推出相應的計劃。

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記者：郭詩詩