【精神健康】33歲OL疫下工作壓力大失眠求助精神科平台　醫生建議3大徵狀須求醫

▲ 港大醫學院精神醫學系在2020年底推出免費的「headwind 迎風」的網上求助先導平台。（港大提供圖片)

本港近年受社會事件及疫情衝擊，導不少市民的精神健康帶來多方面影響。港大醫學院精神醫學系在2020年底，推出「headwind 迎風」免費網上求助先導平台，讓社會上有精神健康問題人士可在「不露面」的情況下，由專業精神科醫生及輔導員提供服務，至今已服務約1600人，當中揭示有近6成人出現嚴重精神健康困難，近5成人更是15至25歲的年輕人，而他們頭號的壓力為學業及教育相關。

「headwind 迎風」的參加者會先與精神科醫生對談作簡單了解，繼而為其提供相應的轉介，包括參加由輔導員舉辦的管理情緒的工作坊，或轉介至精神科門診服務等，可避免市民因怕有精神問題而被污名化、門診輪候時間長、收費昂貴，而不作求醫。

港大醫學院精神醫學系講座教授陳友凱提到，近年因應疫情、經濟不穩定等對市民，尤其是對年輕人造成重大的負面精神健康影響。團隊為其中112名參加者作跟進，發現近58%參加者「K6 精神困擾指標」屬於高危類別，即有高度情緒困擾，而他們在接受三個月的轉介服務後，仍屬高危類別的已降至30%，反映服務可以改善參加者的情緒。

在1600名曾接受服務者中近8成為女性，當中49.6%更是15至24歲的年輕人，主要出現焦慮及抑鬱的症狀，其均認為「頭號壓力」是來自學業或工作相關。陳解釋，由於市民在十至二十多歲正是整個人生中最高風險出現精神健康的問題，相信與該時期腦部細胞改組問題，以及在該時段要面對不同新挑戰有關，例如學業及工作等壓力。他說，年輕人在面對困難時亦多數選擇自行解決，較少尋求外界協助，呼籲學校、家長要多加留意他們的情緒。

20歲的Amy是一名大學生，她早前因應家庭問題以及停課原因，長期在家上網課而感到煩躁及有壓力，故參加計劃冀可找到相關人士傾訴。她表示，自己在參加計劃後由精神科醫生評估有關情況，醫生將其轉介到由輔導員舉辦的情緒管理工作坊，讓她加以留意其自身情緒問題、壓力來源，繼而了解自己的情況，精神健康問題亦有所減輕。

另一名參加者33歲的Mango則因為長期有失眠問題、工作壓力等曾在街上大哭，惟她一直怕被診斷患上精神病而拒絕求醫。她在參加服務前曾與其他輔導員會面，惟因疫情關係想避免外出而停止服務，直至接觸「headwind 迎風」後，由精神科醫生為她作出評估，才讓她意識到自己確實有精神問題，故接受醫生的轉介到精神科門診接受治療及服藥，其情緒問題現已慢慢得以改善。



港大醫學院精神醫學系臨床副教授陳啓泰表示，在1600名曾接受服務的參加者中，有不少個案需要轉介，但亦有部分年輕人是因暫時性的適應及情緒問題，需要找人傾訴，亦相信社會上需要有關服務的人是遠比求助人數多。而雖然推出服務時正值疫情期間，惟有關數據僅反映疫情是間接地影響市民的精神健康，包括因防疫措施無法與朋友會面而帶來的寂寞感、因停課導致學生長期需要上網課而有學習困難及壓力等。

港大醫學院精神醫學系臨床教授黃德興亦提醒市民，如發現自己思維開始負面、情緒出現波動，甚至出現抑鬱情況影響工作及人際關係就應馬上求醫。

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記者：郭詩詩