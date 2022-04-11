【樂觀抗疫】拍片曬「港普」讚竹篙灣隔離營爆紅　3孩港媽︰隔離讓我們學會愛與珍惜

▲ 一名3孩港媽操「港普」拍片讚竹篙灣隔離營意外爆紅。

在本港疫情下，不少新冠陽性患者及密切接觸者被送往隔離營，一名3孩港媽與大女兒早前曾被安排入住竹篙灣隔離營，以「港式普通話」介紹營內環境、設施和物資等，竟意外爆紅，港媽後來接受訪問表示，隔離的生活讓他們一家學會愛與珍惜。

最新影片推介︰

3孩港媽周老師因一條港普影片在網絡上爆紅，一家五口近日接受《新華社》訪問時大談在疫情下的生活。周老師從事音樂教育，今年1月下旬時，大女兒就讀的學校有老師確診，全家人作為密切接觸者，被送往竹篙灣檢疫中心隔離7天。

營內設備齊全

接到通知的24小時後，一家人獲專車送抵檢疫中心，媽媽和大女兒一間房、爸爸和2個小女兒一間房、菲傭一間房。周老師每天用手機拍攝記錄檢疫中心的點滴，大女兒則每天上網課。為了以身作則鼓勵女兒勤練普通話，兩母女拍攝隔離生活片時，一人一句普通話導航，周老師雖操著一口港普，女兒的普通話卻被網民讚揚說得不錯。

▲ 女兒在營內提供的小摺枱上乖乖做功課。（影片截圖）

在影片中，港媽以半咸淡的普通話說道︰「現在帶你參觀一下竹篙灣的示範單位」，指房間長約6米、闊約3米，配備了2張單人床、摺檯、槢櫈、櫃子、冷氣機、電視機、水壺、置物架等，惟需自備拖板、餐具、調味料等物品。

鏡頭一轉，她們再介紹浴室的環境，指浴室內設有晾衫繩、水桶、水盆、掃把、垃圾鏟、電熱水爐，亦擺放了沐浴露、洗頭水、消毒液、漱口杯、牙刷、膠梳，而入營時會提供大浴巾、洗臉巾。

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網民私訊教正確發音

周老師想不到該影片上傳至社交平台後，竟獲得數千個讚好和留言，很多人鼓勵她，又為香港抗疫加油打氣，令他們喜出望外，更有網民私訊教她們正確發音。

她又言一家人結束隔離返家後，確診病例急劇上升，她寫下新版《我和我的祖國》歌詞，其友人則把新版《我和我的祖國》發給更多人傳唱，並拍攝下來，最終製作成MV在本地媒體播出，得到了中央援港醫療隊員的回應。

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上月全家「中招」感受社區有愛

可是到3月疫情高峰期，周老師家中的菲傭染疫並傳染一家人。小女兒發高燒，大喊關節疼痛，眼睛周圍的皮膚發青。周老師只能不斷給女兒按摩，減輕痛苦。當時醫院床位緊張，周老師與從事消防的丈夫輪流在家中噴灑消毒液、開臭氧機和紫外線消毒燈。

多得社區有愛，社區義工每天送來檢測包和生活必需品，左鄰右里亦不時送上藥物、蔬果和雞蛋等。7日後，一家人終全部轉為陰性，生活逐漸回復正常。對於多月的抗疫隔離生活，她充滿正能量道︰

隔離讓我們學會更愛更珍惜……

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責任編輯︰王明芳