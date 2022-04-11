【移民英國】移英前教師與牙醫議員爭做餅廠工　數月花50多萬夫妻財政分歧衝突增

▲ 港人移英後，生活未必一帆風順。

BNO移民門檻一再降低，不少港人選擇移居英國展開新生活。不過，新加坡一套紀錄片就道出一些未能適應英國生活的港人，抵英後面對的困境和辛酸，其中包括求職不容易，許多高學歷人士初時都只能到餅廠從事藍領工作，當中不乏牙醫及教師等高學歷人士。而片中一對夫妻，更因家庭開銷問題頻頻爭拗，二人在紀錄片最尾更苦笑稱，可能在取得永久居留權後，便會離婚。

新加坡媒體《亞洲新聞台（CNA）》拍攝的紀錄片《單程（One Way）》講述港人移民的故事。片中一家四口，丈夫阿文本為司機，英文水平較低；太太Fiona則是一位教師，在香港享有高薪厚職。

他們起初期望英國生活較香港舒適。丈夫阿文認為在外國藍領的社會地位亦很高，「開車搵食」，同樣受尊重。而兩名子女在港學業壓力大，夫婦二人希望小朋友在外國讀書會更為輕鬆。

對居住環境期望過高

然而到埗後並非一帆風順。居住方面，雖然一家四口在香港時，居所也只是400多平方呎的蝸居，但丈夫阿文對英國居住環境期望過高。儘管在當地的新居有兩層樓，主人房亦可放下「三邊落床」的大床，阿文仍感嘆：「英國屋都好細，客廳細，好難擺梳化」，希望另覓較大的住宅。妻子Fiona對此則感到大惑不解，質問丈夫，「你唸吓你係香港嗰張頂腳嘅床？」此外，Fiona因為無外傭照顧子女，需要親自上陣，但她卻連使用微波爐都不太擅長。

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夫婦二人使用LOTR（Leave Outside The Rules）計劃抵達英國，惟當僱主對LOTR欠缺認知，令阿文求職屢屢碰壁，英文蹩腳的阿文申請快餐店工作也遲遲沒有回音，也沒有回音，只能開私家車送外賣，但由於不熟悉當地交通，阿文起初一周，預計只能賺到300英鎊，折合大約3,000港元。此外，一家人落腳的城市克魯（Crewe），經濟亦非十分繁榮。鄰居受訪時更直言，當地曾是鐵路重鎮，有大量工作機會，惟後來國營鐵路私有化後，許多從事鐵路相關工作的英國人也失業。

初抵英難找工作

太太Fiona安頓一切後，雖然找到餅廠工作，但由於大量港人逐漸移入當地，餅廠從起初只有幾名港人，但最後已有百多名港港人，這也令Fiona的工作機會和收入大減。Fiona更發現，許多在工廠工作的新移民港人，都是高學歷人士，有些人有碩士學位，也有牙醫和前區議員，所幸憑著在香港的工作經驗和努力，她最終獲得一份全職工作。同時兩名子女也十分享受在英國的讀書生活，與同學、老師也相處融洽。

然而，夫妻二人在英國最大分歧卻源於財政。持LOTR入境後會自動取消先前的BNO簽證，全家需要再重新提交申請，但他們沒有足夠的積蓄滿足簽證的財政要求。二人在開支上產生了許多爭執，全家到埗數月，由於需要安頓新住處及日常必需品，已花去50多萬元。Fiona希望開源節流、購買價格較相宜的家品和電器，丈夫阿文則對生活品質有要求，要求購買解像度達8K的超高清電視機，知名品牌床褥，以及搬到面積更大的住宅。

兩人由於財政觀念爭拗不斷，妻子晦氣對丈夫道，「如果咁你不如返香港」，阿文就反擊稱「我寧願喺英國做乞丐，都唔返香港做皇帝」。二人為此深受困擾，紀錄片末，二人在鏡頭前促膝長談，丈夫笑言，二人可能會離婚，妻子則也苦笑著反駁，「我覺得唔會，不過6年後攞到公民身份可能會」。

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責任編輯︰王明芳