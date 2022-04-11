【港區國安法】資深傳媒人區家麟被捕　林鄭月娥：不評論執法個案

▲ 行政長官林鄭月娥指，不評論案件。（資料圖片）

資深傳媒人、中大新聞與傳播學院專業顧問區家麟，今（11日）早在家中被警方國安處拘捕，據了解，國安處是以「串謀發佈及/或複製煽動刊物」罪，拘捕區家麟，帶往警署扣查。

行政長官林鄭月娥今日於抗疫記者會上，被問到區家麟被捕後，新聞業界擔心構成寒蟬效應，林鄭月娥說，作為行政長官及非執法官員，不會評論執法個案。但她重申，香港是法治社會，國安法頒布後要做到貫徹落實，以保障國家及香港安全。

林鄭月娥又說，有法必依、執法必嚴、違法必究，一向是法治社會重視的價值，港府亦會依循這些重要價值辦事。她指出，新聞及言論自由受基本法保障，國安法下都有列明會維護基本法保障的個人自由。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴