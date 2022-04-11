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【抗疫食物】維他命C和D有助抗炎維持免疫力　營養師：紅心番石榴維他命C比橙奇異果更高

保健美顏 13:51 2022/04/11

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維他命C、D是抗疫的重要營養素，有助維持免疫力，亦有助抗炎。

抗疫期間，想攝取足夠維他命C，除了橙，還有更多選擇。「健營物理治療及營養中心」（Nutri-Pro）營養師團隊在其facebook專頁表示，維他命C、D是抗疫的重要營養素，前者有助維持免疫力，後者有助抗炎。其中，更有蔬果維他命C含量比橙、檸檬，甚至比金奇異果更高！

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比橙和檸檬更高維他命C的蔬果

「Nutri-Pro」營養師團隊表示，維他命C有助維持免疫系統正常運作，減少身體細胞氧化受損。他們列舉其中8種較常吃的蔬果，比較其維他命C含量。

蔬菜（每100克計算）：

  • 苦瓜：120毫克
  • 西蘭花：91毫克
  • 菜心：46毫克
  • 番茄：14毫克

水果（每100克計算）：

  • 紅心番石榴：214毫克
  • 金奇異果：105毫克
  • 橙：53毫克
  • 檸檬：22毫克

從以上數據可見，紅心番石榴的維他命C含量遠比橙、檸檬多，與兩者分別相差161毫克、192毫克。甚至，它的維他命C含量比金奇異果還要高，高出109毫克。蔬菜方面，苦瓜的維他命C含量也相當高，比起金奇異果稍高，達120毫克。

含維他命D的食物有抗炎功效

另外，「Nutri-Pro」營養師團隊指出，維他命D亦相當重要，有助身體製造抗體及白血球，具抗炎功效，透過飲食可攝取。他們列舉4款常吃的食物，比較其維他命D含量：

含維他命D的食物（每100克計算）：

  • 熟三文魚：526 IU
  • 烤大啡菇（經UV照射後）：524 IU
  • 熟蛋黃：216 IU
  • 水浸吞拿魚（罐頭）：47 IU
    （註： IU為維他命D的國際單位）

從數據可見，熟三文魚的維他命D含量相當高，經紫外線照射的烤大啡菇緊隨其後。若要攝取足夠維他命D，可多吃這兩款食物。

同時，曬太陽亦是攝取維他命D的有效方法。「Nutri-Pro」營養師團隊解釋，因為皮膚吸收紫外線後，會在體內產生維他命D，建議每週讓陽光照射2至3次，每次5至15分鐘，就可維持體內的維他命水平。

內容獲「健營生活.關心你的營養師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣

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