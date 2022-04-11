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【提早暑假】沉迷打機被罵後將媽媽WFH電腦摔爛 女童哭訴：你也是對住電腦

親子 13:22 2022/04/11

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父母都難以在在家工作及陪伴孩子當中取得平衡。

提早放暑假，孩子卻不能出外，長時間窩在家裏，絕對考驗父母的耐性及耐力。樂澄媽在一間網店負責銷售工作。現在疫情多了顧客在網上購物，樂澄媽每天都待在家中利用電腦與顧客聯絡，工作比以往更繁忙。

樂澄的學業成績不太好，在以往半天的網課，她還勉強跟得上學校的進度，現在提早放暑期，樂澄媽非常擔心女兒的成績。有見及此，樂澄媽到處向家長群打探，看看有甚麼網上補習給樂澄。可惜樂澄並不適合網上學習模式，有時會故意借上網找資料為由，實際是沉迷於網絡遊戲及社交媒體上。原本協議好每天只使用兩小時電腦，結果樂澄每天差不多用上6小時來玩耍。

最新影片推介：

有次樂澄媽痛罵女兒太過沉迷手機，女兒竟激動地把她媽媽的手提電腦摔在地上，憤怒地向媽媽說：「你也不是一樣！整天對着電腦，我以為你在家會多點時間陪我，怎知你也是一直對着電腦！我看的根本不算甚麼，要檢討的是你，不是我！」樂澄媽聽到後，既慚愧又委屈，心想現在疫情還有工作已算是幸運的一群，但女兒確實需要陪伴，那如何是好呢？

現在很多家庭都遇着同樣問題，父母都難以在在家工作及陪伴孩子當中取得平衡。孩子沉迷打機有很多原因，可能是現實生活中沒有目標、生活上得不到滿足感、空虛、社交困難等等。

事實上，父母可藉着這段在家工作的日子，讓孩子了解自己的工作，與孩子一起訂立目標，學習編製時間表，父母有自己的工作的同時，孩子有自己的活動，讓大家按着自己的時間表完成任務。當大家都有清晰的方向，溝通多了、生活才會變得充實有意義，而家庭的真正力量才能得以發揮。

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撰文 : 吉爸 親職教練

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