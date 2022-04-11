【百大俊男美女】林穎彤獲百大美女提名感驚喜　ANSONBEAN與MIRROR競逐百大俊男

▲ 林穎彤（Bella）、陳毅燊（Anson Bean）獲全球百大俊男美女選舉提名。

由美國網站TC Candler舉行的「全球百大俊男美女」選舉備受網民討論，除了MIRROR、ERROR全員獲提名外，也有不少香港藝人成功打入百大俊男美女提名。

大會在香港時間的昨晚（4月10日）於官方IG公布最新一輪的入圍名單，當中來自香港的藝人包括有林穎彤（Bella）、陳毅燊（ANSONBEAN）。

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Bella獲正式提名

繼「視后」李佳芯（Ali）、「國民初戀」姚焯菲（Chantel）後，Bella就成為第三位正式獲提名 「全球百大美女」的TVB女藝人，現時也是歷屆最多TVB女藝人獲提名。

Bella於IG限時動態轉發TC Candler的帖文，寫道「Thank You. #SURPRISE」並附上震驚表情符號。或許Bella也覺得自己有機會入圍而感意外？

而TC Candler的帖文中有所遺漏，並未有標記Bella的IG帳號。

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Bella童星出身

現年29歲的Bella推有一雙大眼睛、白滑肌膚，擁有不少宅男粉絲。而Bella以童星身份入行，她曾於2003年演出亞洲電視電視劇《萬家燈火》，又參演《媽媽我真的愛你》。

直至2006年，Bella參加雜誌《Yes!》的校花校草選舉，獲得甜美校花獎及才藝大獎。

Bella參演不少TVB劇集、演出綜藝， 更於2017年加盟星夢娛樂進軍樂壇，首支派台作品為《忽然又想起你》。

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Anson Bean加入戰團

《全民造星III》季軍陳毅燊（ANSONBEAN）獲「全球百大俊男」正式提名，與同樣出自《造星》系列節目的MIRROR、ERROR、張天賦（MC）「一決高下」。

Anson Bean也有於限時動態轉發獲提名的帖文，並表示感謝。

另外， 被譽為港版 RAIN的ANSONBEAN於去年正式加入樂壇，也有份參演ViuTV劇集《i.SWIM》。

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選舉惹討論

「全球百大俊男、美女」選舉的認受性備受爭議，事關粉絲可繳付指定金額便可令其提名「保證入圍」，又有人覺得大家都只是是支持偶像並無不妥。

粉絲需要在未來6個月、每個月花費10美元加入TC Candler patreon的月費會員，才有資格投票支持你心目中的「俊男」或「美女」，年底才會推出正式的候選名單作公開投票。