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【特首選舉】政務司司長職位懸空　林鄭月娥：特首可指示其他官員行使其公權力

社會 12:42 2022/04/11

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政務司司長職位懸空，林鄭月娥指特首可指示其他官員行使其公權力。

本港第五波疫情回穩，行政長官林鄭月娥今日（11日）繼續出席例行疫情記者會，同場出席官員包括教育局局長楊潤雄及衞生署署長林文健，宣布復課安排。

考慮到行政長官選舉情況特殊，政務司司長早前已行使有關權力，准許行政長官候選人明日至下月8日期間進行與選舉相關的聚集。林鄭月娥表示，政務司司長職位即使懸空，其公權力仍可執行。林鄭月娥稱，現階段對職位懸空沒有補充，早前在公開場合已解說，這個職位在現階段仍然懸空，所有政務司要擔任的工作有繼續進行，過去一周有繼續執行，因有關局長可以完成有關工作，然後向特首匯報，與往常局長完成工作後都需要向特首交代，例如提交行政會議審理的工作，而該會的主席正是行政長官。

關於政務司司長行使的權力，林鄭月娥解釋，該權力即使在法例列明只可政務司決定，但亦有辦法處理，因為法例第一章訂明賦予行政長官不同職能，如有某做公職未有擔任的人員，而該職位中特定的公權力未能行使時，行政長官可藉命令指示，即可指示其他公職擔任者、政治委任的官員行使這個權力。

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記者：陳麗娜

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