【抗抑鬱】抗疫疲勞陷抑鬱情緒 營養師行超市推介含「開心營養素」食物

▲ 抗疫疲勞陷抑鬱情緒，營養師行超市推介含「開心營養素」食物。

新冠肺炎病毒肆虐至今，不少人已陷入抗疫疲勞，出現抑鬱情緒。澳洲註冊營養師 潘卓琳 （啊家）日前在Instagram分享片段，前往超市蒐集含「開心營養素」的食物，幫助舒緩負面情緒，推介給市民參考。

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1. OMEGA 3

有豐富EPA + DHA

研究發現，OMEGA 3可以影響腦部神經系統，達到改善情緒的效果。

推介食物 ：海藻、黃花魚、三文魚、銀鱈魚、鯖魚

2. 維他命D

鈣離子異常高水平，影響神經細胞及抑鬱情緒。

維他命D可負責控制鈣離子含量，及血清素 Serotonin（快樂荷爾蒙）的製作，幫助維持正常血清素水平。

推介食物：蛋黃、全脂奶、菇類、油脂豐富的魚類

多曬太陽，透過皮膚接觸太陽紫外光攝取90%所需的維他命D。

3. 葉酸

製作神經傳遞物質

研究發現葉酸水平高低影響抑鬱情緒

推介食物：菠菜、深綠色蔬菜、牛油果、西蘭花、豆類

4. 碳水化合物

可以增加血清素（快樂荷爾蒙）的分泌

盡量選擇高質素複合碳水化合物，避免精緻食物/糖份高的糕點

推介食物：藜麥、布格麥、燕麥、蕃薯、薏米等

5. 維他命B12

低血漿維他命B12水平和較高抑鬱風險有關聯

推介食物：肉類、雞蛋、奶、肝臟、芝士

6. 植物多酚

植物黃酮類化合物攝取量（除了黃烷醇）高，抑鬱風險降低。

推介食物：茶類、抹茶、洋蔥、蘋果、藍莓、蔓越莓、黑莓等

7. 色胺酸

色胺酸Tryptophan是一種必需的胺基酸，人體無法合成，需要從食物中攝取。

能幫助增加血清素的合成，令人開心。

來源：蛋白質食物

推介：奶製品、肉類、魚類、全穀雜糧類、黃豆類製品

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啊家最後提醒，補充響應營養素雖重要，但一定要飲食均衡，不要只吃某樣食物。另外， 影響抑鬱情緒還包括很多其他因素，例如：荷爾蒙，睡眠，環境等。雖透過一些食物能夠改善情緒，但並不能解決所有問題。有需要時仍必須尋求心理醫生尋找根源問題。

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內容獲「澳洲註冊營養師 潘卓琳 （啊家）」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣