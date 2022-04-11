【抗抑鬱】抗疫疲勞陷抑鬱情緒 營養師行超市推介含「開心營養素」食物
健康 13:42 2022/04/11
新冠肺炎病毒肆虐至今，不少人已陷入抗疫疲勞，出現抑鬱情緒。澳洲註冊營養師 潘卓琳 （啊家）日前在Instagram分享片段，前往超市蒐集含「開心營養素」的食物，幫助舒緩負面情緒，推介給市民參考。
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1. OMEGA 3
- 有豐富EPA + DHA
- 研究發現，OMEGA 3可以影響腦部神經系統，達到改善情緒的效果。
- 推介食物 ：海藻、黃花魚、三文魚、銀鱈魚、鯖魚
2. 維他命D
- 鈣離子異常高水平，影響神經細胞及抑鬱情緒。
- 維他命D可負責控制鈣離子含量，及血清素 Serotonin（快樂荷爾蒙）的製作，幫助維持正常血清素水平。
- 推介食物：蛋黃、全脂奶、菇類、油脂豐富的魚類
- 多曬太陽，透過皮膚接觸太陽紫外光攝取90%所需的維他命D。
3. 葉酸
- 製作神經傳遞物質
- 研究發現葉酸水平高低影響抑鬱情緒
- 推介食物：菠菜、深綠色蔬菜、牛油果、西蘭花、豆類
4. 碳水化合物
- 可以增加血清素（快樂荷爾蒙）的分泌
- 盡量選擇高質素複合碳水化合物，避免精緻食物/糖份高的糕點
- 推介食物：藜麥、布格麥、燕麥、蕃薯、薏米等
5. 維他命B12
- 低血漿維他命B12水平和較高抑鬱風險有關聯
- 推介食物：肉類、雞蛋、奶、肝臟、芝士
6. 植物多酚
- 植物黃酮類化合物攝取量（除了黃烷醇）高，抑鬱風險降低。
- 推介食物：茶類、抹茶、洋蔥、蘋果、藍莓、蔓越莓、黑莓等
7. 色胺酸
- 色胺酸Tryptophan是一種必需的胺基酸，人體無法合成，需要從食物中攝取。
- 能幫助增加血清素的合成，令人開心。
- 來源：蛋白質食物
- 推介：奶製品、肉類、魚類、全穀雜糧類、黃豆類製品
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啊家最後提醒，補充響應營養素雖重要，但一定要飲食均衡，不要只吃某樣食物。另外， 影響抑鬱情緒還包括很多其他因素，例如：荷爾蒙，睡眠，環境等。雖透過一些食物能夠改善情緒，但並不能解決所有問題。有需要時仍必須尋求心理醫生尋找根源問題。
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內容獲「澳洲註冊營養師 潘卓琳 （啊家）」授權轉載。
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責任編輯：羅嘉欣