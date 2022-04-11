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【生酮飲食】蘇施黃生酮飲食改善類風濕關節炎　分享3日飲食加斷食法輕1.7磅

保健美顏 14:43 2022/04/11

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蘇施黃嘗試生酮飲食，希望改善纏擾逾20年的類風濕關節炎。

鄭欣宜早前積極瘦身，靠生酮飲食法配合普拉提雙管齊下，成功減近20磅。蘇施黃（阿蘇）最近就在YouTube頻道《教煮蘇This is So good》分享，在朋友介紹下也開始嘗試生酮飲食，但目的卻不是為了減肥，而是希望改善纏擾她逾20年的類風濕關節炎。

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阿蘇在節目提到，欣宜靠生酮飲食（Ketogenic Diet）瘦了20磅，令阿蘇也「八卦」起來，試訂了一個星期的生酮飲食餐，每日包含中午及晚上兩餐，菜式有所不同，第一天午餐是番茄醬牛肉丸蒟蒻麵，另加沙律。她形容肉丸味道不錯：「蒟蒻麵爽爽地，好得意，唔難食。」而由於份量頗多，她也有與金燕玲分享：

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不少人使用生酮飲食減肥，但阿蘇卻是為了改善類風濕關節炎。她表示，由1999年發現患上類風濕關節炎，20多年來持續有發炎狀況出現，在朋友建議下嘗試用生酮飲食，希望能改善狀況。而她亦有在飲食上諮詢營養師的建議，並分享了生酮飲食一些宜忌：

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阿蘇指，自己習慣一日食兩餐，中午12時至1時食第一餐，會分開上下部分食，到下午3時至4時再食下半部，約晚上7時多就會食晚餐，不自覺地原來符合了「168斷食法」的進食時間。雖然原本不是用來減肥，是用來消炎，但她都瘦了1.7磅。

點擊睇阿蘇第2天及第3天飲食情形：

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生酮飲食法是透過攝取高脂肪和低碳水化合物的飲食習慣，促使人體將體內脂肪轉化為酮體，作為人體的能量來源。

註冊營養師（美國）佘綺玲（Elaine）曾接受TOPick訪問稱，「酮體」是身體缺乏葡萄糖時所產生的替代燃料。一般情形下，人體最先用葡萄糖提供能量，當大幅度削減碳水化合物或飢餓時，肝臟便會將體內脂肪用作燃料，脂肪酸從脂肪細胞中釋放，通過血液循環到達肝臟，在肝臟被加工成「酮體」，繼而成為替代燃料。

最新影片：

Elaine指，生酮飲食法配合輕斷食法，有機會有助改善血壓水平、高密度膽固醇（HDL）和低密度膽固醇（LDL）的水平、三酸甘油脂（Triglycerides），葡萄糖和胰島素抗阻性（Insulin Resistance）。此外，亦可能有助舒緩身體炎症症狀，並可能有助改善關節炎甚至類風濕關節炎症狀，同時有助減輕體重。

然而，兩種飲食法加起來也會為進食者帶來一些負面效果，如初期會感到疲憊、虛弱或腸胃不適。而缺乏高纖維穀物、豆類和水果的生酮飲食餐單和輕斷食法，亦會引致膳食纖維不足，可致肝臟、腎臟問題。

營養不良、體重過輕患者（BMI低過18.5）、18歲以下的年青人、痛風患者、孕婦和哺乳媽媽，都不適宜進行這些飲食法，而糖尿病患者則需要咨詢專業醫生意見。

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責任編輯：羅嘉欣

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