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【復課】津小議會建議若復課兩三周內沒有大型爆發　打齊兩針學生可減至每周一至兩次快測

社會 14:40 2022/04/11

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小學最遲於5月3日恢復面授課。（曾耀輝攝）

全港學校將於復活節假期後分階段復課，其中小學最遲於5月3日、中學最遲5月10日全校恢復半天面授課，師生每日回校前均要進行快速測試。津貼小學議會主席胡艷芬說，歡迎當局讓學校可按校情採取彈性安排，相信學界普遍會先安排高小復課。她又指，相信復課初期社會較擔心學校出現爆發，建議如復課兩三周內沒有大型爆發，可減少打齊兩針學生的快測頻率。

胡艷芬接受TOPick查詢時表示，相信當局安排師生每日一快測，是擔心復課初期疫情會再有反彈，因此在敏感時期安排學生緊密地快測。她說，學界會定時向教育局反映及檢討措施，建議新安排實施2至3周後，如學校未有出現大型爆發，可考慮放寬已打齊兩針學童的快測要求，至一周一檢或一周兩檢，為家長提供便利。

胡艷芬表示，學校初步計劃製作申報表，讓學生每日上學前填寫檢測結果，再由家長簽署作實。由於校方目前已按排教師每天早上，在校門檢查學生體溫，會再做多一步，檢查其檢測結果。她又說，校方或會做抽樣檢查，將要求家長每天拍下快測結果的相片；如學生回校後有病徵或不尋常情況，校方在徵得家長同意後，會再為學生做快測。

至於衞生署將設特別網上平台供學校呈報個案，胡艷芬指暫未收到當局提供詳細資料，相信要開始實行後兩三周後，視乎運作及與衞生部門聯繫是否暢順，再建議實際改善措施。

小學將於復活節假期後，最快4月19日起可復課，最遲5月3日要全校恢復面授課，校方可自行分配各年級回復實體課的階段。胡艷芬說，樂見當局為學校提供彈性，按需要分階段復課。她指，每校有800多至1,000名學童，一下子全部回校，在人流控制等措施上有很多要處理，學校可按校情分階段恢復面授課。她又相信，學校普遍會先安排自理能力較好的高小學生回校，相信大部分學校會傾向一次讓高小3個年級回校，與以往做法相似。

至於小學及幼稚園暫不可安排全日課，胡艷芬說，按目前接種率推算，預期小學生今學年都未能回復全日課，校方會繼續鼓勵學生接種疫苗。

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記者：黃悅晴

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