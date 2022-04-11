【輪狀病毒】未滿月BB腹瀉哭鬧不停　感染輪狀病毒併發症嚴重可致命

▲ 未滿月BB腹瀉哭鬧不停，感染輪狀病毒併發症嚴重可致命。

初生嬰兒哭鬧不止有多種原因，家長們切勿輕視。台灣一名未滿月的嬰兒因經常哭鬧，父母難以安撫，因此求醫檢查，經檢查後發現是輪狀病毒感染，幸好症狀屬初期，沒有出現脫水情況，經治療後很快就恢復健康出院。

新竹臺大分院在Facebook專頁分享案例，指一名未滿月的嬰兒，因容易哭鬧父母難以安撫，帶來急症門診求醫，經兒科醫生問診、身體檢查、腹部X光判讀，以及超聲波檢查，最後來透過糞便檢查發現是輪狀病毒感染。原來嬰兒因拉肚子與輕微腹脹感到不適，所幸症狀只是初期，尚未出現脫水情況，經治療後很快恢復健康出院。

小兒部醫生陳政宇表示，輪狀病毒在口服輪狀疫苗普及前是造成兒童腸胃炎最常見的病毒，主要的症狀包括腹瀉、食慾不振、嘔吐，少數個案會有腸胃道以外的表現，例如腦炎、抽搐等，通常是比較嚴重的情況，需要盡快求醫。

另外，年紀較小的嬰幼兒，脫水的風險較高，需要特別留意是否有皮膚乾燥、小便減少、活力變差等情形。家長亦可觀察小朋友哭時是否還有眼淚、嘴巴是否濕潤，以判斷是否有脫水的情況。

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根據本港衞生署資料，輪狀病毒的主要病徵包括發燒、嘔吐和水狀腹瀉，情況一般會持續3至7天。腹痛亦是常見病徵。健康人士患上輪狀病毒腸胃炎後一般會自行痊癒，但幼童偶然會出現嚴重脫水的情況。患者在病癒後不會產生終生免疫，但再次受感染時病情則會較為輕微。

輪狀病毒主要透過口糞途徑傳播，亦可透過飲用或進食受污染的食水或食物，或接觸受污染的物件表面傳播。日間托兒中心等院舍環境較易出現輪狀病毒感染爆發。

預防輪狀病毒感染的方法跟預防其他病毒性腸胃炎相似。保持良好的個人、食物及環境衞生最為重要，供嬰兒使用的口服輪狀病毒疫苗能有效預防此感染。

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責任編輯：羅嘉欣