【THE SHOW MUST GO ON】黃美棋孭阿Bob行石春腳軟　錢嘉樂助攻林盛斌被罰「食電視」

▲ 《THE SHOW MUST GO ON》

由「大師兄」錢嘉樂及馮盈盈（FYY）主持的TVB綜藝節目《THE SHOW MUST GO ON》，在昨晚（4月10日）播出第2集。

這集《THE SHOW MUST GO ON》的嘉賓分別為第1集率先勝出、由林盛斌（Bob）率領的「大玩特玩」隊，成員包括翟威廉、周志康、楊潮凱、林秀怡、陳嘉桓及黃美棋，以及他們對手、由麥美恩率領的「娛樂大家」隊，成員包括黃庭鋒、謝東閔、林穎彤、譚嘉儀、鄧智堅及曾展望（GM） 。

最新影片推介：潘燦良周家怡專訪

黃美棋腳軟

今集兩隊繼續大玩「獎門人式」經典遊戲，除了有上集玩過的「七字馬」及「一次都不能輸」外，還加入了極受歡迎的「大電視」。這集「一次都不能輸」好玩指數Level Up，過四關小遊戲分別為「 揈頭計步器」、「 雙人石春路 」、「 劃火柴點蠟燭 」及「 唱歌數銀紙 」。

當中以「雙人石春路 」最為爆笑，擁有「最大體重差 」的阿Bob與黃美棋拍檔上陣 ，細細粒的美棋單是孭着重量級阿Bob已相當吃力，同時還要行石春路更是寸步難行。

美棋BB嗌晒救命兼面容扭曲，更一度腳軟跪落石春路，睇見都痛 最終美棋在眾人 前呼後擁 支持下挑戰成功， 行到腳仔軟的她更笑言要講定「遺言」

▲ 黃美棋痛到講「遺言」。

阿Bob衰多口

至於林穎彤則成為「娛樂大家」隊的「老鼠屎」劃火柴時數度失手，連累GM揈到頭甩及謝東閔喪行石春路 。

「大電視 」環節亦相當好玩，「大玩特玩」隊表現出色頻頻極速估中答案，最終答中18條問題。

▲ 曾展望大感無奈。

為求輸人唔輸陣，「娛樂大家」隊出戰前豪言要答對20題， 豈料「驕傲的Bob」卻誇下海口謂 ：「如果佢哋答啱廿條，我哋成部電視食咗佢！」隊友聞言竟紛紛表示要割席 。

為令阿Bob「自食其果」，主持嘉樂不斷助攻「大玩特玩」隊 ，讓他們如願答中20條問題，阿Bob最終焗「食電視」，場面搞笑。