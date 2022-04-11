【抗疫津貼】工聯會促放寬物管支援計劃申請門檻　擴展津貼範圍至全港清潔保安員

▲ 工聯會截至4月8日，共收到1,107宗未能成功申請支援的求助個案。（工聯會提供）

港府早前推出「物管支援計劃」，為合資格清潔和保安員工發放每人每月2,000元的津貼，為期5個月。工聯會權益委員會今日（11日）表示，截至4月8日共收到1,107宗相關求助個案，未能成功申請，當中近半反映不知道未能領取津貼原因，2成7指不屬津貼涵蓋範圍。工聯會促請當局再放寬申請門檻，加大抗疫津貼的支援範圍，擴展至全港清潔、保安員。

工聯會權益委員會（工聯權委）表示，有543人反映不知道未能領取的原因，307人反映工作不是政府涵蓋範圍，亦有236指不是物業監管局下的物業公司員工，因此未能受惠。

工聯權委副主任、立法會議員梁子穎表示，結果反映相關津貼的支援範圍狹窄，非物監局下的物業公司無法申請，有不少保安及清潔並非受僱物管公司，但一般工作性質大同小異，受公司類型所限而無法申請有失公允。她又說，部分求助人反映因為公司員工多於100人，而未能申領津貼。梁子穎說，一些大型的商業機構或基建的員工人數遠超限額，僱主可能會放棄申請，即使勉強申請亦會發生「人有我冇」的情況，令公司內部分化。

工聯權委主任丘燿誠則說，津貼仍未涵蓋不少處所，包括公共機構場地、大型商場、私人樓宇、車廠、地盤等等。就於運輸機構工作的清潔、保安員，丘燿誠指已多次約見政府代表反映情況，近日得到局方頗為正面的回覆，將繼續監察有關措施的落實情況。

另外，百貨公司、商場的保安同樣未能受惠，工友代表陸先生及馮先生表示，日常的工作需要求客人配合政府的防疫措施，每天面對過千的人流，感染風險大，但公司稱未符合津貼申請的資格，而商場的物管公司因他們非職員為由拒絕協助申請，令人無奈。不過，丘燿誠補充，

工聯權委促請政府完善抗疫津貼的相關措施，包括放寬申請門檻，加大抗疫津貼的支援範圍，擴展至全港清潔、保安員，並因應申請處所實際情況，放寬申請限額。工聯權委亦建議，當局開放以個人作申請單位，接納強積金戶口或銀行出糧紀錄作申請憑證。

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責任編輯：黃悅晴