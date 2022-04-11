【李家超參選特首】唐英年：香港友好協進會388名選委支持　李家超結束上午會晤

▲ 特首選舉候選人李家超（左）及全國政協常委唐英年（右）。（陳靜儀攝）

特首選舉候選人李家超結束今天午餐前最後一場會晤，他拜訪香港友好協進會後，與該會會長、全國政協常委唐英年見記者。

唐英年表示，該會認同李家超其提出的三個施政方向。香港友好協進會由全國人大代表、全國政協委員及海外聯誼會的理事組成，唐英年指，協會內388名選委均歡迎李家超參選，並對未來國家、香港、一國兩制的發展，在經濟、社會、民生方面存有一定的期望。

他說，李家超目標為本的理念，重視建設穩固的基礎，當中包括國家安全及法治，以及經濟上的基礎，包括金融、貿易、科技，以及發展成為中外文化交流中心，以及對於防疫、健康、退補、就業有一定的安全感。

李家超表示，雙方在會面中討論內容廣泛，包括世界形勢、融入國家發展大局、粵港澳大灣區建設如何對香港有利、如何各方面照顧年青人及創造良好營商環境等等。他形容，會面具啟發性。

被問及如何為香港市民帶來獲得感，他說，以結果為目標的施政方向，有結果才又獲得，在不同方面均適用。他又指，每一個市民想得到的東西都不一樣，政府施政的範疇廣泛，故需要一個有效的團隊制定符合社會需要的政策。而他施政的目標強調團隊發揮最大的力量，互補長短同時產生協同效應，共同解決問題。

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另外，他結束與新民黨交流後表示，拜訪活動是選舉工程中，其中一項關鍵工作，除了希望向不同選委解釋其施政理念及爭取他們的支持，亦希望凝聚共識，讓大家支持他提出的3個施政方向，讓他將來採取不同的措施都能獲得支持。

李家超感謝新民黨主席葉劉淑儀的支持，形容她多方面均有豐富經驗，葉劉淑儀亦在會面中答應在他當選特首後，會提供很多建設性建議。

他重申，參選是出於熱愛香港，希望為香港做事，並非因為個人理由，希望大家可以認同其施政理念，從而共同為香港開新篇章。他期望所有人在他施政過程中，會得到好的結果及受惠，又稱無論現時手握多少提名票，都會繼續努力向不同的選委解釋。

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記者：陳葆琳