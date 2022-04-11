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【公共交通】交諮會去年第四季接獲逾8千投訴　逾7成涉違例泊車及其他執法人口

社會 14:52 2022/04/11

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（資料圖片）

交通諮詢委員會今日（11日）表示，交通投訴組在去年第四季共接獲8408宗投訴及建議，當中純粹提出建議的有364宗。季內接獲的投訴及建議，公共交通服務佔78%、執法事宜佔16%和交通情況佔3%。

交諮會指，與公共交通服務有關的個案，由上季的8367宗下降至今季的6531宗，涉及違例泊車及其他執法事宜的個案，由1456宗下降至1309宗。有關交通情況的投訴及建議，由370宗下降至298宗，涉及道路維修的個案，則由87宗上升至200宗。

交諮會稱，季內10668宗個案的調查工作已經完成。在這些個案中，有8501宗證實成立，而不成立的個案有21宗，其餘2146宗則因證據不足而無法追查。就證實成立的個案而言，有關政府部門及公共交通機構已採取措施以改善情況，或正考慮可以解決問題的方法。在這些個案中，有77名駕駛者被警方票控。

另外，季內有關的政府部門及公共交通機構共採納了10項市民提出的建議，以改善公共交通服務和交通情況。

 

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責任編輯：余思嵐

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