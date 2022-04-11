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【李家超參選特首】多名選委到李家超競選辦遞交提名　包括信和黃志祥、新地郭炳聯

政治 14:17 2022/04/11

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信置主席黃志祥。（陳靜儀攝）

前政務司司長李家超日前宣布參選特首選舉，今日（11日）多名選委前往李家超位於中環廣場的競選辦公室遞交提名，當中包括信和置業主席黃志祥、新地主席兼董事總經理郭炳聯等。

另外，今日現身中環廣場遞交提名表格的選委，包括全國政協常委唐英年、林建岳、全國政協前常委陳永棋、全國政協委員胡定旭、港區全國人大代表霍震寰、全國青聯委員凌俊傑香港法學交流基金會主席馬恩國立法會議員林琳、李世榮、顏汶羽、黃俊碩、陳仲尼、黃英豪等，今日亦有現身中環廣場，遞交提名表格。

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馬恩國表示，他連同法律界選委一起提名李家超參選特首，希望將來政府加快香港和內地法院判決互認的步伐，以及加大力度培育本地法律人才，減少對海外非常任法官的依賴性。

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記者：陳葆琳

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