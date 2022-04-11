【服務大獎】房協再獲「可持續發展企業大獎」　房屋發展貫徹可持續發展概念受嘉許

▲ 房協再獲「可持續發展企業大獎」，房屋發展貫徹可持續發展概念受嘉許。（房協提供）

香港房屋協會於「 香港服務大獎2022」中獲得 「可持續發展企業大獎」，以表揚房協將可持續發展概念貫徹於房屋發展的不同環節及日常服務營運之中，積極履行企業社會責任，為香港的可持續發展作出貢獻。

房協行政總裁陳欽勉表示，今次是房協連續第二年獲此嘉許，深感榮幸，稱「建屋惠民」是房協的使命 ，並以「顧客為本」、「優質為尚」、「人才為基」及「資源為用」為信念，實踐企業原則。房協將可持續發展融入整體企業發展理念中，於房屋發展、物業管理及相關服務，以及人才培訓等範疇上積極推動和實踐，致力創造宜居家園及構建共融社區。

房協指，現正規劃及發展25個房屋項目，包括資助出售房屋、舊邨重建、長者房屋及專用安置屋邨等，未來20年共提供超過4萬個住宅單位。於規劃、設計、建造和營運房屋項目時，房協融入可持續發展概念，包括於合適的項目採用「組裝合成」建築 法及「建築信息模擬」技術，縮短工地的建築時間，減少工 程對環境的影響，以及提高工地安全及質量監控。

於物業管理方面，亦採用高能源效益的設備，推動節能減廢。 為了建設和諧社區，房協推動跨代共融，以轄下的明華大廈重建項目為例，第一期重建項目除了設有長者和無障礙單位，部分單位亦採用可改動設計，而整個重建項目亦將提供出租、資助出售及「長者安居樂」單位，讓不同年齡層及需要的人士一起建構跨代共融社區。

此外，培育生力軍是推動社會可持續發展的重要一環，房協透過提供工作實習機會、獎助學金及成立「房協獎學金同學會 」， 啟發年青人潛能，推動新一代年青人發展專業所長，服務社會。

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責任編輯：陳麗娜