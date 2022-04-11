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【感染後遺症】3歲染疫童轉陰性後全身出疹發燒 　「多系統發炎綜合症」嚴重可致心臟受損

社會 14:00 2022/04/11

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本港第五波疫情自2月爆發以來，部分染疫兒童在確診後2至6周患上由新冠病毒引發的「兒童多系統發炎綜合症」，其病徵與川崎病相似，嚴重可致心臟功能受損，須進入深切治療部留醫。兒科醫生指曾有已打一針3歲兒童出現「多系統發炎綜合症」，提醒家長如果兒童發燒逾4天，近期又曾確診新冠，應立即進行醫療評估及住院觀察。

香港兒科心臟學會主席、香港港安醫院─司徒拔道兒科專科醫生張蔚賢指，醫學界在2020年4月發現由新冠病毒引發的兒童新疾病「兒童多系統發炎綜合症」，患者年齡一般介乎6至11歲，一般在感染新冠後2至6周病發，病徵包括發燒、紅眼、皮疹、淋巴結腫大、口腔黏膜轉變（士多啤梨脷），涉及多器官發炎，有明顯胃腸道和心血管症狀，許多受影響兒童需深切治療。患有該症的兒童有機會心臟受損，康後半年內或不適合進行劇烈運動。張蔚賢稱，本港每10,000名染疫兒童中，便有2至3人可能患上該症。 

香港兒科心臟學會主席張蔚賢指，染疫兒童或患上兒童多系統發炎綜合症，嚴重可致心臟功能受損。（譚以諾攝）

香港兒科心臟學會前主席、兒科專科醫生吳彥明表示，一名3歲小童已打一針科興疫苗小童，在3月7日確診新冠，其後在4月1日再發高燒、嚴重肚瀉、眼紅及口腔紅有士多啤梨脷、手板腳板紅腫、面部身體出現紅疹。該名病童經抽血化驗後，證實患上兒童多系統發炎綜合症，須接受靜脈注射丙種球蛋白劑及服食類固醇控制炎症，在1、2天後便大為好轉及可出院。 

張蔚賢表示，香港兒科心臟學會綜合公院及私家醫生所提供的11個患有綜合症個案，患者年齡介乎3至12歲，其中6宗需要接受深切治療，更有個案心臟機能受損，包括有5人出現心肌功能障礙、2人冠狀動脈擴張，1人出現冠狀動脈瘤，4人要使用強心藥，亦有患者心律不正、中樞神經系統受影響。

11宗個案中，全部個案都未有完成接種新冠疫苗。張蔚賢又引述美國研究指，12至18歲青少年接種復必泰對兒童多系統發炎綜合症的保護率為91%。雖現階段未有科興疫苗針對此症的數據，但張蔚賢強調，接種2種疫苗都可減重症機會，至於決定接種何種疫苗則是個人選擇，減低患有兒童多系統發炎綜合症可以是多一重考慮。

張蔚賢表示，患有綜合症的兒童家長無須過分憂慮，如能及早治療，多數都能康復。他提醒家長，如發現兒童近期又曾確診新冠，發燒逾4天，應立即進行醫療評估及住院觀察。他又強調患有此症的兒童，不會影響新冠疫苗接種，但因治療程序涉及免疫球蛋白，部分疫苗如麻疹針須延期接種，籲家長在接種前應諮詢醫生。

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記者：黃穎津

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