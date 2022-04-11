【港鐵打牌】5名男子涉港鐵車廂「打麻雀」違例　各人罰款1000元

▲ 5名男子涉港鐵車廂「打麻雀」違例。

警方今日（11日）表示，5名男子於港鐵車廂內打麻將，對其他乘客造成滋擾，分別被控妨擾罪及香港鐵路附例第4A條及第15條，在九龍城裁判法院各被罰款1000元。

黃大仙特別職務隊第一隊主管林建宇督察表示，在2021年10月13日，警方留意到網上留傳一段涉及在港鐵車廂內打打麻將片段，在片段中，5名年約20至27歲本地男子，在當日傍晚6時許在旺角站上車，沿觀塘線前往調景領，其中一名男子手持一張麻將枱，期間當列車到達樂富站時候，上述5名男子在車廂內打開，而其中4名男子隨即在車廂內打麻將，而另一名男子就當時行為用手提電話拍片。

警方有見及此，主動作出調查，經情報分析及深入調查後，黃大仙警區特別職務隊人員鎖定5名男子身分，並於去年11月13日拘捕該5名男子。警方其段發現5名男子當時行為阻礙車廂通道，對其他市民造成滋擾，亦發現在5名男子當中，其中一名男子涉嫌違反香港鐵路附例第4a條，即攜帶超過限定規定上限行李到港鐵範圍，另4名男子涉嫌達反香港鐵路附例第15條，即使用長八達通乘搭港鐵，無付足夠車資，該5名男子被控妨擾罪，而攜帶麻將枱男子使用長者八達通男子，被控違港鐵路附例第4A條及第15條。5名男子就公眾地方犯妨擾罪被罰款500元，而就違反香港鐵路附例分別被罰500元，涉案長者八達通遭法庭充公。

警方鐵路警區總督察(行動)段雅倫總督察指，被捕人自私行為阻礙車上通道，雖然無涉及金錢交易，但有機會構成危險，令其他乘客受傷，呼籲市民勿一時貪元，墮入法網。

港鐵公司營運主管-本地綫呂幹貽稱，港鐵一直提供安全可靠乘車環境，呼籲乘客顧已及人，包括勿滋擾其他乘客，希望今次判刑起到作嚇作用，香港鐵路附例規定，每名乘搭市區線列車的乘客只可攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。對於4名乘客濫用車資，港鐵會打擊逃票行為。

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記者：余思嵐