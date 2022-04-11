【單車意外】筲箕灣女童被單車撞傷媽媽發帖追究　肇事家屬要求刪文換2000元醫藥費

▲ 有網民分享女兒被一名男童撞傷後，對方家長不願賠償甚至失縱。

小朋友在公園玩，小小碰撞意外受傷總少不免，不過一旁的大人，就應當妥善處理，避免不必要爭執。有網民在社交平台分享，指女兒在禁止踩單車的公園範圍內，遭一名踩單車男童撞傷右眼。

事後被撞傷的女童眼部嚴重瘀傷。雖然兩名小朋友的家長起初都希望息事寧人，惟肇事男童媽媽，在女童家長其後嘗試聯絡她時，卻不理不睬，最後更封鎖對方。

事主因此事悻悻然，於網上發文批評男童母親。此時對方卻突然主動聯絡，不過要求事主刪帖文，以此換取賠償2,000元醫藥費。男童家長又稱，如事件被傳媒報道，則不會作任何賠償，並會以法律途徑追究受害人家長。

俗語有云「生仔要考牌」，做人亦如是。Facebook群組筲箕灣西灣河關注組近日有網民分享，指其女兒在鯉景灣公園被一個4歲左右的男孩以單車撞傷，帖文分享的圖片也可見，女童眼睛被撞至嚴重腫脹。

女童媽媽當即找到男童母親了解情況，雙方交換電話，希望處理事件。而女童父親趕到後，因見女兒傷勢嚴重，加上事發地點不准許踩單車，惱怒之下報警，惟最後雖然他們引述警方表示可發告票，以便他們提出民事索償，但兩夫婦仍抱著息事寧人的態度，沒有要求警方追究。

最新影片推介：

而當女童媽媽之後嘗試聯絡男童母親時，「這位楊太非但不再理睬，更將我們block掉，消失得無影無蹤。」女童母親又指，只是希望對方承擔醫藥費，並無其他不合理要求。

帖文引來大批網民留言，許多人都建議應報警，對不負責任的父母，絕不能姑息，以免再有其他人受害。

惟該帖文發布後數日，事主再次發文，指肇事男童父母已主動聯絡她，惟對方首先要求她刪除上一則帖文，如果事主答應，則可獲「到養和看一次門診及養和專科眼科醫生兩次檢查合理費用的一半金額（不包括手術及住院費用，另養和專科眼科檢查合理費用不多於$2000）」。如果不刪文，或事件被傳媒報道，肇事男童家長表示不會作任何賠償，「並保留一切法律追究的權利」。

事主對此大感失望，「我們一開始希望楊生楊太承擔一部分看醫生的費用，不是貪他們的那一點點的醫藥費。我們只是希望他們可以承擔他們應該負的責任，做小朋友的榜樣」；又指「我們已聯絡相關律師，亦希望不會有下一個小朋友遭受我女兒一樣的傷痛。」

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳