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【明星扮靚】謝安琪與本地護膚品牌合作　親自搵景邀Yanny拍宣傳短片

娛樂 14:15 2022/04/11

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Kay邀Yanny合作拍廣告。

謝安琪（Kay）去年成立個人品牌Kaytiquette，與不同的設計師與品牌合作，推出風格樸素雅緻的生活選物。

繼早前推出日本手工眼鏡後，Kay再度帶領Kaytiquette與本地全天然專業護膚品牌INUF Responsible Skincare（INUF）合作，推出簡約清新的純素護膚品系列「The Water Story」。

當中，3款產品以仙人掌、印度人參、棉籽等的植物萃取作為主要成分，配以木棉花與檸檬精華提煉的天然香氣，並生產於美國南加州無動物測試的GMP認可實驗室。包裝設計以環保為大前提，並使用提子及粟米植物廚餘再造紙作包裝，減少浪費。
 
合作契機

被問到為何選擇護膚品作為是次選物，Kay表示喜歡簡約的生活，一切從簡，反倒更有空間體驗生活的幸福。

而今次聯乘的契機萌生於一位來自護膚品世家的好朋友，當初在健身室與INUF創辦人Olive相遇，大家跟隨同一位健身教練，碰面交流多了，共同話題由運動、養生、生活，延伸到護膚。

Kay並表示自己已用INUF的護膚品多年，因此對產品有信心。

最新影片推介： 潘燦良周家怡專訪

潔淨環保簡約純粹
 
「The Water Story」當中的水元素是由Kay提出的，她希望這個系列是潔淨、環保、簡約而純粹，尤其當天氣轉變，皮膚出現狀況，又或是身體抱恙時，就會希望以最簡單的方法，去照顧好自己和肌膚。

今次宣傳片的拍攝場地也由Kay親自搜尋，希望可在一個配合品牌形象，風格簡約而被大自然環抱的場景進行拍攝。 Kay稱：「今次的拍攝效果令大家都為之驚喜，一個和大自然那麼融洽的小地方，清新淡雅令人心曠神怡，顯出的空間感，讓人看着都感到平靜又幸福。」

Yanny展仙氣
 
此外，Kay更親自邀請陳穎欣（Yanny）任「The Water Story」的女主角，讓她在大自然中恍如充滿靈氣的小仙子般出現。

Kay表示：「我和Yanny已相識多年，大家和同伴之間有一個WhatsApp群組會互傳很多小笑話，一直都覺得Yanny是個充滿正能量和喜感的女孩，散發着清新可愛的氣質，就是最合適的人選了。當我打電話給Yanny時，我們都對此合作非常開心和期待呢！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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