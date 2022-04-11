【組織遊行】涉組織「光復元朗」遊行　鍾健平認組織未經批准集結周三判刑

▲ 涉發起「光復元朗」遊行，鍾健平今於區域法院承認1項組織未經批准集結罪。資料圖片

2019年7月「光復元朗」遊行爆發衝突，發起人鍾健平涉組織及參與未經批准集結，鍾於兩年後被控兩罪，今(11日)於區域法院承認1項組織未經批准集結罪。控方案情指，鍾於遊行申請被拒後，曾表示歡迎其他人到元朗購買老婆餅。代表律師求情時指，被告曾要求示威者後退，惟只有少數人聽從。被告雖然曾組織遊行，但並未帶領遊行。被告還押後至本周三(13日)判刑。

被告鍾健平（42歲），報稱公關人士，承認1項組織未經批准集結，控罪指，被告於2019年7月26日至27日，在香港組織1個未經批准的公眾遊行，違反《公安條例》第13條。被告另被控1項參與未經批准集結，則指他於同月27日在無合法權限或無合理辯解的情況下，明知而參與該遊行，該遊行屬未經批准集結，控罪存檔法庭。

控方案情指，被告於2019年7月23日，就元朗遊行申請不反對通知書。警方於同月25日禁止被告發起的遊行，被告隨後就此提出上訴但仍被拒。被告向傳媒表示即使只有他1人，他仍會照原定計劃出發，並歡迎其他人參觀元朗及購買老婆餅。

同月27日，即原定舉行遊行當天，大批示威者聚集元朗，其間曾堵塞交通通道及破壞輕鐵設施等。被告曾出現於遊行中，從警方拍攝的錄影片段顯示，被告曾於下午4時半站在警方防線前，問及在場警員在做甚麼，遭警員警告並要求退後。

其後有示威者投擲雜物，被告向他們張開雙手，部份示威者停止投擲。被告遂要求警方撤離，稱示威者不會進入村落。被告之後稱只有警方和中聯辦派出的人員才會破壞遊行，被告及後接觸警方總督察後，再走到示威者前，張開雙手要求他們後退。

代表律師求情時指，被告生於元朗，在元朗居住多年。7.21事件令被告感到震驚，故他就此發起遊行。代表律師又指，遊行當天大批市民在元朗大馬路出現，但他們均沒有特定的衣着，且表現和平，可見他們只是街上的民眾。

代表律師續指，當日原本屬和平遊行，惟隨後演變成暴力衝突。被告雖然曾組織遊行，但並未有帶領遊行。在片段中可見，被告曾要求示威者後退，惟只有少數人聽從。法官將案件押後至本周三(13日)判刑，被告還押侯判。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟