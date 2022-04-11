【非法集結】涉「光復元朗」遊行被控兩罪　發起人鍾健平認組織未經批准集結罪

▲ 涉發起「光復元朗」遊行，鍾健平今於區域法院承認1項組織未經批准集結罪。資料圖片

2019年7月「光復元朗」遊行爆發衝突，發起人鍾健平涉組織及參與未經批准集結，鍾於兩年後被控兩罪，案件今(11日)於區域法院處理。鍾承認1項組織未經批准集結罪，另1項參與未經批准集結罪則存檔法庭，案件押後至今午續處理。

被告鍾健平（41歲），報稱公關人士，承認1項組織未經批准集結，控罪指，被告於2019年7月26日至27日，在香港組織1個未經批准的公眾遊行，違反《公安條例》第13條。被告另被控1項參與未經批准集結，則指他於同月27日在無合法權限或無合理辯解的情況下，明知而參與該遊行，該遊行屬未經批准集結，控罪指則存檔法庭。

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記者：梁錦麟