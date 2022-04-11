  • 30°C
香港時間 : 2022411日 (週一) 14:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非法集結】涉「光復元朗」遊行被控兩罪　發起人鍾健平認組織未經批准集結罪

社會 14:16 2022/04/11

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

涉發起「光復元朗」遊行，鍾健平今於區域法院承認1項組織未經批准集結罪。資料圖片

2019年7月「光復元朗」遊行爆發衝突，發起人鍾健平涉組織及參與未經批准集結，鍾於兩年後被控兩罪，案件今(11日)於區域法院處理。鍾承認1項組織未經批准集結罪，另1項參與未經批准集結罪則存檔法庭，案件押後至今午續處理。

被告鍾健平（41歲），報稱公關人士，承認1項組織未經批准集結，控罪指，被告於2019年7月26日至27日，在香港組織1個未經批准的公眾遊行，違反《公安條例》第13條。被告另被控1項參與未經批准集結，則指他於同月27日在無合法權限或無合理辯解的情況下，明知而參與該遊行，該遊行屬未經批准集結，控罪指則存檔法庭。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

七一遊行 逃犯條例 罪行 元朗 小學 遊行集會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【難享晚年】賣屋遠赴澳洲與獨生女相聚　8旬婦哭訴被棄養兼侵吞遺產
17:48 2022/04/10
【難享晚年】賣屋遠赴澳洲與獨生女相聚　8旬婦哭訴被棄養兼侵吞遺產
【絕世筍盤】42歲單身男曬豪宅相徵婚列三大條件　拍拖送新iPhone生仔即送北海道物業
11:37 2022/04/10
【絕世筍盤】42歲單身男曬豪宅相徵婚列三大條件　拍拖送新iPhone生仔即送北海道物業
【出軌疑雲】34歲已婚男高層確診累社區圍封　被揭5日內8次出入女同事住所
14:41 2022/04/10
【出軌疑雲】34歲已婚男高層確診累社區圍封　被揭5日內8次出入女同事住所