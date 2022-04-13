【創業追夢】240磅女生戰勝因減肥致抑鬱　創業開大碼時裝店︰肥都可以靚

▲ Gloria鼓勵所有肥妹肥仔要接納自己的身形，不用理會閒言閒語，才可活出精采人生。（湯致遠攝）

香港人的審美標準，瘦即是靚；肥，似乎跟美麗是絕緣體。磅數曾達240磅的徐曉明（Gloria），因身形遭朋輩嘲笑，變得相當自卑致抑鬱症，要靠藥物控制病情，後來她意識到懂接納自己的外觀，才能活得精采。她坐言起行，實踐創業夢，開設一間專賣女性大碼衫的服裝店，讓重量級女生打扮得夠體面，她說：「肥人都可以靚。」

由細肥到大的Gloria，幼稚園及小學已是肥妹仔，人人都大讚可愛得意，直至中學後便要面對世俗的眼光。

我經常被同學取笑為山東婆、肥婆，感到好自卑！試過約網友出來見面，我只當識一個新朋友，大家一見面就被他們無啦啦拒絕。我也試過暗戀人但不敢表白，感覺肥胖就是罪。

最高峰時體重達240磅，她決定減肥。食減肥藥、做運動及節食，她都試過，在一年內減至140磅。

我是很辛苦才減到，但仍然覺得不夠瘦不夠靚。最不開心是身邊的人話我仍然好肥，覺得自己努力沒有被看到。

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因自卑想過輕生

成功減磅後不但得不到快樂，反而讓她患上抑鬱症。「當時經常問自己，為何其他人減肥後會變靚，但我瘦了卻仍然不靚，覺得自己好無用。而且當時考試壓力很大，更曾想過自殺。」

後來看了醫生，服藥半年卻出現致肥的副作用，她曾一度想自行停藥，心裏十分掙扎，不過後來她想通了。「有一晚突然覺得其實就算幾靚的人，都會被人挑剔，加上我領養了兩隻貓，有精神寄託和不想離開牠們，心態上的改變，令病情逐步好轉。」

慢慢她投入社會，Gloria也開始積極工作，曾做美甲師、美睫師及平面設計師。後來她決定創業，於2018年開設專賣大碼女裝的時裝店。「我用了20萬元作投資，初期店舖是將美甲、美睫和服裝三合一，考慮若沒有人買衫，仍可靠整甲或睫毛，幫助收入來交租。」

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她為時裝店改了一個很有意思的名字。「舖名叫My Rules，意指『I define my rules』，同是我的人生口號，世界上太多人喜歡用自己把尺量度別人，而好多肥人都有固定思想，總是覺得着黑色及鬆身款式，其實我覺得不一定，而每個人都可以定義自己的規則。」

對Gloria而言時裝店是她首次創業，當然遇到不少難題。「最大困難是人手不足，要兼顧美甲及美睫，同時又要招呼買衫的客人，實在分身不暇。有一次來買衫的客人，見我很忙，竟主動替我招呼其他客人，真的超有愛，我相信這情況不會在大品牌的時裝店見到。」

但也因工作忙碌，忽略了身邊的人。「始終創業係要投入100%的時間和精力，真的沒有多餘時間跟家人及朋友溝通，所以當時跟我男友（現已成為丈夫）經常嘈交，他覺得我無時間陪他。」

為肥妹仔做心理輔導

專心一致的Gloria相當勤力，加上賣大碼衫概念獨特，開業兩個月已回本，9個月後更由原本只得120呎面積的小店，搬到1,200呎的店舖，甚至可以放棄美甲及美睫服務，全力做服裝生意。

時裝店生意一直穩步向上，營業額每年達7位數字，Gloria分享經營之道：「最重要是要將心比心，要用心對待每一位客人，她們是會感受得到的。」在一眾客人中，Gloria說遇過不少難忘事。「我們主打比較少女的服飾，曾經有個客人想買黑色Tee，我跟她說店舖沒有這類型的衫，她竟然罵我連最基本的款式都沒有，點做生意呢？於是我惟有解釋給她知我們時裝店的定位。」

另一位單親媽媽為其身形較肥胖的女兒選購服飾，更向Gloria求助。「她在Instagram私信我，她們來自貧窮家庭，女兒要去謝師宴，想買條裙給她，問我可否賣平一點，最後我送她女兒一套裙連胸圍及收腹褲，希望女兒打扮得很靚去參加宴會，讓她有一個難忘的回憶。」

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Gloria明言她的時裝店有一個很重要的使命-勉勵同路人，不時替她們作心理輔導。「有個女仔未婚懷孕，上來買衫時問我的意見，她決定不到要不要BB，我跟她傾了一整晚，大家一起分析……事隔半年後她send了一張BB相俾我，更話我知爸爸對她們很好，我每次想起這件事都覺得好開心！也曾有一位是員工，傾傾下覺得好投契，最終她成為我們時裝店的一分子。其實有很多客人遇上不開心事都搵我傾訴，有些肥妹仔缺乏自信又沒有很多朋友，我便經常成為她們傾訴的對象。」

第五波生意跌7成

雖然得到一群忠實客人的長期支持，但時裝店面對疫情，難免大受打擊。「第五波疫情下，生意大跌7成，在開始禁堂食時，時裝店便推出包郵，為方便客人讓她們多購物。」面對疫情，同時身兼兩職的Gloria表示為照顧2歲大的女兒，這段時間要學會做好時間管理。「早上會先返工場執貨，下午回舖頭打理，夜晚放工回家食飯及陪囡囡，她睡了後我才做paper work。」

面對既嚴峻又反覆的疫情，幸好她仍是堅持的人。「有同事屋企人確診需要被隔離，人手又會少了，加上舖頭的試身室要經常消毒，又要做改衫工作，我經常一人分飾多角，有時都覺得好攰，不過，始終都同自己講要撑下去。」

現在生意仍未重回正軌，Gloria卻為時裝店構思新計劃。「日後會推出男裝，剛剛進行了全港第一間時裝店招募大碼男模特兒的活動，希望找到合適的人選。」Gloria認真的說肥妹肥仔也有很多靚女靚仔，所以她很支持Viu TV舉辦的《肥美人》另類選美，因這個是一個很難得的機會，打破一般人對肥人的世俗眼光。

她一臉認真的說：「經常同我的客人講，如果肥胖令你不開心及不舒服，你就去減吧！但如果你覺得自己OK，只是聽到其他人的閒言閒語而變到好無自信，就不如好好接納自己，活出精采。別人講甚麼我們控制不到，但我們可以控制到用甚麼方式和心態去看待和迎接自己的人生。」

記者：招美寶