【膽結石】17歲男生經常打邊爐體重暴增　腹部持續劇痛求醫揭有5粒膽結石【附成因】

▲ 一名17歲男生經常打邊爐，吃高油脂食物，導致膽結石形成。

喜歡打邊爐也要適可而止。台灣有胃腸肝膽科醫生分享病例指，一名17歲男生腹部持續劇痛，求醫後被發現有5顆膽結石。醫生指出，這與他經常打邊爐有關，常吃高油脂食物容易形成結石，必須改變飲食習慣。

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腹部劇痛求醫 揭膽結石作怪

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在其facbook專頁分享這宗病例。錢醫生表示，該名17歲男生近月上腹疼痛，大約是胸骨下方位置痛楚斷斷續續。很多時候，他也會在半夜痛醒，一痛就兩、三個小時，而且還會有噁心、想吐的感覺，有時嘔吐後會令他感到比較舒服。

錢醫生估計，這有機會是膽結石引致疼痛。結果，照超聲波後，發現他的膽囊佈滿膽泥，已經沒有正常的膽汁，而且至少有5顆膽結石漂浮其中，每顆結石直徑有1.2厘米以上。

▲ 紅色箭嘴所指的是膽結石。（相片獲胃腸肝膽科醫生錢政弘授權轉載）

經常打邊爐 高油脂食物誘發

錢醫生對此感到驚訝，坦言這位病人比平常見到膽結石患者年輕，還有這麼多顆結石。他估計，這些結石幾年前已在病人體內形成。經查問後，發現膽結石的出現是與其飲食習慣。

該名男生身高1.73米，因為宵夜經常打邊爐，3年內體重上升14公斤（約31磅），由68公斤（約150磅）增至82公斤（約181磅）。錢醫生指出，經常吃高油脂的食物容易導致結石形成，肥胖亦是誘發膽結石高危因素之一。他表示，該男生必須改變飲食習慣，否則還會引致「胃酸倒流」（胃食道逆流）。

膽結石形成原因

錢醫生指出，膽結石成因眾多，其中包括以下16個因素：

高油脂飲食

三餐不固定

缺乏運動

懷孕、避孕藥（或荷爾蒙補充劑）

體重快速下降

肥胖

糖尿病或前期

血脂肪異常

肝硬化

貧血問題（溶血性貧血、地中海貧血）

膽道發炎

發炎性腸炎

脊椎損傷

脂肪肝

特定藥物

膽結石家族史

內容獲「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣