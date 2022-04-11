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【支援就業】殘疾僱員支援計劃全年接受申請　僱主可透5個轉介機構申請

社會 15:20 2022/04/11

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（資料圖片）

社署今日（11日）表示，「殘疾僱員支援計劃」已全年接受申請，資助額上限為4萬元。

署方指，計劃的資助範圍廣泛，能滿足殘疾僱員在工作上特殊需要的輔助儀器及改裝工程，均可獲考慮資助，例如購置電腦配件或配置設備、光學放大裝置、聽覺輔助裝置、點字產品及安裝扶手等。已委託保良局擔任計劃的管理機構，協助管理及宣傳有關計劃、提供諮詢服務及跟進獲撥款計劃的推行進展，並為計劃的申請作出評估及向社署設立的計劃委員會提供審批建議。

僱主可透過以下轉介機構推薦申請計劃的撥款：
　　 

  • 獲社署資助營辦職業康復服務的非政府機構
  • 獲僱員再培訓局資助，並為殘疾人士或康復中的工傷人士開辦訓練課程的非政府機構
  • 勞工處展能就業科
  • 職業訓練局
  • 計劃的管理機構（保良局）


署方稱，有意申請的僱主可透過轉介機構將填妥的申請表格，連同所需文件郵寄或交回社署。申請無須繳交任何費用，申請機構亦可遞交多於一份申請。

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責任編輯：余思嵐

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