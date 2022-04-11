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【新冠口服藥】海關檢值300萬元非法入口新冠口服藥及受管制藥物　屬印度副廠生產在港無註冊

社會 15:29 2022/04/11

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海關檢值300萬元非法入口新冠口服藥及受管制藥物，屬印度副廠生產在港無註冊。（曾耀輝攝）

海關截獲一批非法進口的新冠口服藥及其他受管制藥物，市值共300萬元，並在上水一個商廈單位拘捕一名男子。海關相信，該批藥物會轉口到鄰近地區，並無流入本港市面。

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有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任王逸彥表示，海關先在上月21日，在機場檢截查一批由印度運抵港、報稱禮物的貨品，發現當中共有1萬粒新冠口服藥，跟進調查後，人員在23日到上水一個商廈單位再發現更多同類新冠口服藥，以及其他非法入口的受管制藥物，包括治療癌症、心血管疾病的藥物。至本月1日，海關再在機場截獲一批寄往同一地址的藥物。海關在行動中，總共檢獲4.7萬粒新冠口服藥、7萬粒受管制藥物，市值合共約300萬元，其中口服藥佔約50萬元。

海關在上水拘捕一名55歲男子，涉嫌負責管理倉庫，將藥物分拆及重新包裝寄送。 至於有否其他涉案人士及集團，會是海關調查方向之一，而有關地址被租用近3個月。

檢獲新冠口服藥由默沙東藥廠研發，王逸彥稱，該批新冠口服藥是藥廠授權予印度副廠生產，並只限在印度市場使用，在香港並無註冊，初步調查相信藥物運抵本港後，會轉口到其他地區岀售。海關提醒，現時在港使用的2款新冠口服藥，只會由醫療機構及醫生處方下使用，不會在零售層面岀現。 

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記者：蘇文軒

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