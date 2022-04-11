【哮喘治療】本港每10名兒童1人患哮喘　免疫治療助改善過敏引致嚴重哮喘

▲ 本港每10名兒童1人患哮喘，免疫治療助改善過敏引致嚴重哮喘。

本港約有一成兒童及百分之五的成人受哮喘困擾，而當中不少患者同時受多於一種過敏症困擾，包括鼻敏感、濕疹、食物過敏等，或者同時對多種致敏原過敏。部分患者更嘗試過多種藥物仍無法有效控制病情，過敏症狀持續，此更為患者及其家人帶來沉重的精神和經濟負擔。近年醫學界積極研究希望從免疫系統著手，從根本改善過敏症狀。

脫敏治療 增對致敏原耐受程度

一般而然，患者可透過避免接觸致敏原和使用紓緩症狀的藥物來控制哮喘病情，但這只屬於治標不治本的方法，日後當患者再次接觸致敏原或受刺激時，復發風險仍高。若希望從源頭處理哮喘，患者可接受脫敏免疫治療，透過逐漸增加接觸致敏原，以提升免疫系統對該致敏原的耐受程度。不過脫敏治療每次只能針對一至數種特定致敏原，如果患者對多種致敏原過敏，又或未能找出致敏原，則未必適用。

最新影片：

單克隆抗體 助抑制發炎反應 效用快而持久

針對一些未能找出致敏原或試過多種藥物仍無效的哮喘患者，醫學界發現近二十年已廣泛用於治療癌症、風濕科疾病的單克隆抗體（monoclonal antibodies，簡稱mAbs）可有效改善哮喘症狀，對濕疹、鼻敏感、復發性鼻瘜肉等發炎反應也有一定幫助。

單克隆抗體屬生物製劑，它透過與特定細胞因子結合，抑制發炎反應，患者的症狀一般在注射一至兩針後得以改善，療效可維持數個月甚至更長時間。單克隆抗體的作用是重新調整免疫系統，因此患者接受治療後即使哮喘復發，嚴重程度亦會大幅減低，長遠而言可望達至「治本」效果。

目前有多種生物製劑可用於治療過敏症，常見的包括度普利尤單抗（dupilumab）、奧馬珠單抗（omalizumab）、美泊利單抗（mepolizumab）、瑞替珠單抗（reslizumab）和貝那利珠單抗（benralizumab），要決定選用何種藥物有一定困難。

醫生在判斷患者應使用哪一種生物製劑時，需要考慮到患者的血液嗜酸性粒狀細胞數目、呼出的一氧化氮含量（fractional exhaled nitric oxide，簡稱FENO）、定量痰液誘導細胞檢測結果，以及總免疫球蛋白E（IgE）水平。因此，患者需接受不同測試，並由醫生透過客觀的用藥標準，因應患者的情況為他選擇最合適的藥物，有助哮喘患者長遠控制病情，減低日後復發機會。



撰文：養和醫院過敏病科中心主任、免疫及過敏病科專科醫生李德康醫生