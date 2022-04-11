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【全民快測】3天共揪出2,875陽性個案　其中65%沒有病徵

社會 16:46 2022/04/11

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（林宇翔攝）

政府早前呼籲全港上周五至周日快速檢測，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，過去3天快測陽性的個案共2875宗。

張竹君又指，最近1至2星期確診數字不斷減少，有穩步下跌趨勢；快測及核酸測試陽性數字原本相若，由首日全民快測起，快測陽性則較核酸陽性個案多，快測陽性個案不跌反升，升幅相信與全民快測有關，不過數字在全民快測第二及第三天已開始下跌，料很多陽性個案，在第一天全民快測時便已找出。

張竹君亦指，之前快測陽性的個案中有65%有病徵，但3天全民強檢揪出的個案則有65%沒有病徵，反映有社區無病徵人士因為響應全民快測而發現染疫。另外，全民快測陽性個案中，有8成適合居家隔離。

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記者：黃小冰

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