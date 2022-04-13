【創業追夢】3女生創業開全港首間BL書店　生意初哥為共同愛好學習營運

▲ 3個愛好BL漫畫的女生，夾錢創業，開了全港首間BL書店。

去年本地電視史上首套BL（Boy's Love）劇《大叔的愛》取得極佳收視和口碑，再加上腐女影后Do姐（鄭裕玲）於這年頭於電台節目上介紹大量BL劇種，這些講述男男純愛的劇集或漫畫好像頓時成為大家的熱話，但說到孜孜不倦推廣「腐」能量，還要說到由4位好友創立的「糧食供應所」。

▲ 糧食供應所由4人組成，由左至右：Diane、Maron和Konnie組成，其中一人是Konnie男友，每人負責不同崗位，她們直言開業至今在收支平衡方面還須努力，但能夠將自己喜歡的東西推廣，就算周末和假期要來回來睇舖都一樣開心。（攝影：湯致遠）

來自不同行業的3位妙齡女生，Konnie是漫畫家、Maron從事media工作、而Daine則是一位是公關（另一位是Konnie的男友），她們不約而同從小到大都喜歡閱讀BL漫畫。

數年前走在一起，每星期廢寢忘餐忙於打理專售營來自日本、台灣和韓國的BL書店，加上定期拍錄像、甚至推出過一部BL微電影上載於YouTube，都可見這3位笑聲爽朗的女生開這書店都不是抱著柴娃娃般的態度去做，而是義無反顧地將自已的喜愛宣揚、推廣、招攬當道中人，甚至向普羅大眾解釋BL是甚麼的一回事。當筆者和她們的話匣子一打開，大家興奮的程度一發不可收拾，但一切還從甚麼叫BL開始。

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甚麼叫BL

Maron的答案取決於直覺，她說

大家看一套以男男劇情為主的電影，我可能覺得是BL，但她們兩位可能覺得只是一套文藝片而已，所以是否BL取決於自己覺得與否。

Diane補充：「BL文化比較新，現在還在轉變中，有很多流派，很難作出一個概括定義，畢竟每個人有不同解說，但基本上大家都同意BL指兩個雄性個體衍生的愛情故事，他可以是動物，他們不一定談戀愛，當中包含有愛與恨，是關係上的糾纏，所以在腐女們的眼中，漫畫《火影忍者》裏的主角鳴人和佐助，都可以是BL的代表。」

至於她們3人能走在一起，當然亦是因為BL造就了緣份。身為漫畫家的Konnie和男友在尖沙咀開設了BL漫畫店，她於同人誌聚會上擺設攤位，而一直有做BL應援的Maron主動發出電郵結識，及後在動漫節上認識Diane，鐵三角終於成型，一起於2000年成立糧食供應所。

Diane說：「還記得以前去信和中心的漫畫店購買BL漫畫，都感到一些奇異目光，有一種被標籤成鹹濕妹的感覺，當中不是沒有歧視存在的。因此，成立糧兵食供應所的初衷，就是給腐女腐男們一個聚腳店，大家不須再偷偷摸摸，在這裏沒有歧視與偏見，大家可以在這裏玩遊戲，認識志同道合的朋友，甚至有不少『小天使』（她們對顧客的暱稱）帶同父母來上來參觀，好等他們認識BL文化是甚麼的一回事，而且又安心她們日後到訪。」

而Maron則表示：「以前大家都不敢將自己鍾情BL作品宣之於口，但近年難得的是Do姐在節目上推介BL劇集，劉德華更透露過看過內地的BL劇《上癒》，所以如果我們站出來能夠令同路人舒服些，我們很樂意去做。畢竟今天香港釋出太多負面情緒，在這一個公共空間讓大家輕鬆，認識和推廣BL文化，建立一個community，就正是我們希望達到的目的。」

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生意經

不過要經營一間店舖又豈是容易的事？3位女生和一位男生本身沒有營運店舖概念，一切靠誤打誤撞中摸索。Maron笑著說：

開業的第一天連找續的零錢都沒有準備，入貨多少和物流完全沒有概念，甚至原來每天都要埋數也不懂呢﹗

幸好3位朋友都是打開天窗說亮話的人，每當遇著營運上的問題都會冷靜地討論。Konnie說：

我們的關係是朋友多於partner，沒有甚麼東西不可以拿出來討論。

但在疫情的籠罩下，書店還是有緊張的時候。

Maron說：「書店能夠賺錢當然是我們樂於看見的，只是要營運下去，過程中我們更深切了解到擁有愛和理想是不足夠的，我們3人不斷付出金錢和時間，偶爾難免感到疲累，特別是這數月疫情爆發得要緊時。誠然，要維持不易，但每當小天使到來，她/他們又最初互不相識到成為朋友，熟稔大家分享自己心頭好，我們都感到很開心和欣慰。更甚的是我們每當想到自己喜愛的東西能夠變成工作，縱使辛苦都不會覺累，畢竟能夠做自己喜愛的事情是值得感恩的一件事。」

記者：何偉雄