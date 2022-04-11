【強制檢測】再有30幢大廈納入強檢　涉土瓜灣欣榮花園、將軍澳將軍澳中心等【附名單】

▲ 再有30幢大廈納入強檢，須於4月12至13日接受檢測。（譚以諾攝）

因應有初步陽性及確診個案曾到訪，再有30幢大廈被納入強制檢測公告，有關市民須於4月12日至13日內完成檢測。當局指，任何曾於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客，均須完成強制檢測。指明時間及時段可按此瀏覽。

30幢大廈包括：

屯門大興邨興泰樓

葵涌石蔭東邨蔭恒樓

青衣長康邨康美樓

觀塘翠屏南邨翠杭樓

上水清河邨清顯樓

沙田新田圍邨欣圍樓

粉嶺雍盛苑雍華閣

秀茂坪寶達邨達喜樓

天水圍天逸邨逸江樓

牛頭角牛頭角上邨常康樓

九龍城德朗邨德瑜樓

藍田德田邨德禮樓

大埔頌雅苑頌真閣

馬鞍山錦豐苑錦蓉閣

荃灣石圍角邨石桃樓

油塘油麗邨逸麗樓

土瓜灣欣榮花園5座

牛池灣彩雲(一)邨紫霄樓

觀塘雲漢街36-48號晨星樓

香港仔鴻福苑鴻澤閣

薄扶林桃李臺15號桃李園

大埔富善邨善雅樓

元朗朗屏邨鳳屏樓

天水圍天富苑元富閣

屯門寶田邨5座

沙田水泉澳邨峻泉樓

青衣青怡花園7座

粉嶺欣盛苑欣彩閣

將軍澳將軍澳中心12座

葵涌大窩口邨富雅樓

港府指，3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

政府宣布，由3月31日起，提高與強制檢測、隔離和檢疫要求相關規例的罰則：

不遵從強制檢測指示/強制檢測公告：最高可被罰款25,000元及監禁6個月

不遵從「圍封強檢」下的檢測規定：最高可被罰款50,000元及監禁6個月

不遵從檢疫令/隔離令：訂明為罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰