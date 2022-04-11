  • 29°C
香港時間 : 2022411日 (週一) 17:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】引入阿斯利康新冠抗體藥物　醫管局指須視乎數據再決定

社會 17:14 2022/04/11

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（林宇翔攝）

本港疫情回落，今（11日）增1,407宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

被問到醫管局會否購買阿斯利康抗體藥，李立業表示，醫管局將繼續研究相關藥物供應、使用情況及最新數據；由於該藥物本身是單株抗體藥物，是注射性藥物，外國主要用在免疫力較低病人和不適宜打疫苗病人，所以局方會審視本地情況和世界各地臨床數據、科研實證，以及參考和諮詢專家後再作決定，但提醒市民預防疫情接種疫苗是最有效方法，預防性藥物不能替代接種疫苗。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰

傳染病 衞生署 衞生防護中心 疫情 張竹君

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【難享晚年】賣屋遠赴澳洲與獨生女相聚　8旬婦哭訴被棄養兼侵吞遺產
17:48 2022/04/10
【難享晚年】賣屋遠赴澳洲與獨生女相聚　8旬婦哭訴被棄養兼侵吞遺產
【出軌疑雲】34歲已婚男高層確診累社區圍封　被揭5日內8次出入女同事住所
14:41 2022/04/10
【出軌疑雲】34歲已婚男高層確診累社區圍封　被揭5日內8次出入女同事住所
【C朗失控】14歲自閉小球迷遭打瘀手背摔電話　C朗道歉：困境中情緒管理不容易
16:21 2022/04/10
【C朗失控】14歲自閉小球迷遭打瘀手背摔電話　C朗道歉：困境中情緒管理不容易