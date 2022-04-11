【第五波疫情】引入阿斯利康新冠抗體藥物　醫管局指須視乎數據再決定

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（林宇翔攝）

本港疫情回落，今（11日）增1,407宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

被問到醫管局會否購買阿斯利康抗體藥，李立業表示，醫管局將繼續研究相關藥物供應、使用情況及最新數據；由於該藥物本身是單株抗體藥物，是注射性藥物，外國主要用在免疫力較低病人和不適宜打疫苗病人，所以局方會審視本地情況和世界各地臨床數據、科研實證，以及參考和諮詢專家後再作決定，但提醒市民預防疫情接種疫苗是最有效方法，預防性藥物不能替代接種疫苗。

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記者：黃小冰