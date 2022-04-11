【入職條件】第二輪基本法測試下月21日舉行　新申請者本月22日前提交申請

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教育局今日（11日）公布，為公營學校新聘任教師舉行的第二輪《基本法》測試將於5月21日舉行。

局方指，較早前已提交申請參加第二輪《基本法》測試的申請人無須另行申請或更改已提交的選擇。除測試日期之外，先前選取的時段和考場所屬地區將維持不變。教育局會在5月6日或之前以電郵通知這些申請人有關申請結果及測試詳情，亦會以手機短訊提醒申請人留意有關電郵。

至於新申請者，可由本月22日上午9時起至本月28日下午5時前，透過教育局網頁內的網上申請系統提交申請。由於測試名額有限，會以先到先得的形式處理，並會在5月12日或之前以電郵通知申請人有關申請結果及測試詳情。

由2022／2023學年起，教師必須持有《基本法》測試及格成績，方可獲學校聘用為常額教師。考慮到教師對參加《基本法》測試的需求，再次開放第二輪《基本法》測試供有需要的教師申請。

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責任編輯：余思嵐