【第五波疫情】本港新增1407宗確診　其中709宗屬快速檢測陽性個案【不斷更新】

▲ 本港今日新增1407宗確診，當中709宗屬快速檢測陽性個案。

本港疫情持續回落，今日（11日）1,407宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

【16:55】如疫情無大幅反彈會慢逐步放寬社交距離措施

張竹君表示，當局會考慮公共衞生及個案的情況，如無大幅反彈，會慢慢放寬社交距離措施。

【16:45】截至昨日全民快測有2875宗快測呈報個案

張竹君表示，截至昨日有2875宗快測呈報個案，又指檢測陰性者不用呈報，故不知道有多少人檢測呈陰性。

【16:40】當局需研究阿斯利康抗體藥臨床數據及本地情況再作決定

李立業表示阿斯利康抗體藥是注射性的藥物，主要用於免疫力低而不宜打針的病人。他又說，當局要研究有關藥物的供應及使用情況等，要因應本地的情況及世界各地的臨床數據才作出決定是否引入。

【16:38】快速檢測個案不跌反升料與全民快測有關

港府早前呼籲市民在4月8至10日作全民快測，張竹君表示近兩周的疫情是不斷向下，核酸檢測及快速檢測個案的數字差不多，惟在4月8日發現，核酸檢測的數字比快速檢測個案低，而快速檢測個案就不跌反升，相信是與全民快測有關。

她又說，有65%快測個案沒有病徵，而當局會因應患者的不同情況而決定是否適合家居隔離，當中有8成人都適合家居隔離。即看:【下一頁】

【16:34】過去24小時再多52名染疫病人離世

醫院管理局現時有逾9千名病人留醫，昨日呈報多8名病人情況危殆。而昨日（10日）有52名染疫病人死亡，涉25男27女，年齡介乎52至107歲，包括一名52歲有肺癌女病人及一名已打兩針疫苗的61歲女病人；另呈報多5宗滯後個案。即看：【下一頁】

【16:30】新增1,407宗確診個案

今日（11日）新增1,407宗確診個案，包括698宗核酸檢測及709宗快速檢測個案，當中13宗是輸入個案，第五波疫情累計約117.8萬宗確診。今日沒有新增有院舍出現爆發，另有再多59宗死亡個案，累計今波有8614宗死亡個案。

其他疫情相關新聞：

教育局局長楊潤雄今日公布，學校將於復活節假期後分階段復課。即看：【下一頁】

另外，當局額外要求復課後，教職員及學生要每天進行快速檢測，陰性才可返校，當局為學校免費提供1000萬套快測檢測包，以便校方分發予有需要的30萬學生。即看：【下一頁】

染疫兒童或患上兒童多系統發炎綜合症，嚴重可致心臟功能受損。即看：【下一頁】

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick港聞組