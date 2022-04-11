【上海封城】吳尊舉家移居上海即遇封城　帶仔女排隊做檢測閉關教中文

▲ 吳尊一家四口甫移居上海即遇上封城，近日帶仔女排隊做檢測時被野生捕獲。

吳尊一家四口上月底移居中國上海居住，展開新生活，並明言期待在中國創造更多美好回憶，豈料即遇上海爆疫及封城，吳尊曾大讚內地防疫措施做得好，相信封城會令他感到安心。近日有檢疫人員上載了吳尊與子女的合照，曝光了他們一家的新生活。

吳尊的11歲大女吳欣怡（Nei Nei）也貼出與檢疫人員的合照，可見吳尊帶同她與8歲細仔吳鑫樂（Max）落樓排隊做檢測，Nei Nei與Max只是踢拖上陣。由於吳尊在內地人氣甚高，一眼就被檢測人員及其他居民認出，紛紛要求合照，吳尊和仔女都大方答應，被大讚十分親民。

▲ 吳尊帶仔女排隊做檢測，被檢測人員要求合照。（IG圖片）

感謝區政府派餸菜包

上海的確診個案連日創新高，近期每天均破2萬宗，在封城期間展開新生活的吳尊，在社交平台亦有分享隔離生活，他上載多張照片並寫道︰

330搬到上海，4月1號開始居家隔離……幸好有好多朋友熱心的協助，還有區政府發放的蔬菜禮包，更感動的是大白們沒日沒夜辛苦的為我們貢獻，真的是滿滿的感恩。

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每天負責家人3餐

從多張照片中可見，他再曬出堆滿一屋的40個行李箱及80個快遞箱，稱在2天內整理完畢；他又曬出快測全陰性的結果，平日他會在露台赤裸上身做運動，還有感謝區政府送來的餸菜包，有蔬菜、雞隻及中成藥等，他回應網民時更透露自己負責一家的一日3餐。

居家隔離也可以過得充實……總有辦法可以做一些讓生活更有意義的……做家務讓家更完美，挑戰現有的食材做美食，曬太陽多運動，看正能量的書和視頻來提升自己。

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吳尊不忘感謝醫護人員的辛勞，令他相當感恩，「我們也算是見證歷史的人，這艱難的時候也應該是傳遞正能量的時候，多一點包容，多一點耐心，鄰居要互相照顧，尤其是家裏只有老人的，好好照顧自己和家人，才是對社會的一種責任。」

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棄澳移居上海谷仔女學中文

有「汶萊王子」之稱的吳尊，原計劃讓子女跟隨自己的步伐到澳洲升學，但因疫情而改變想法，希望子女在內地學好中文。他曾讚揚子女學中文進步神速，在中國僅住了1個多月，就勝過在汶萊的5個月，「希望小朋友比我更優秀，希望他們可以好，他們以後一定會感激我。」

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責任編輯︰王明芳