【死亡個案】再多57名染疫者離世　今波疫情累計8,614宗死亡個案

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（林宇翔攝）

本港疫情逐漸回落，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（11日）出席疫情記者會，交代最新個案詳情。

張竹君在會上公布，今日共新增1,407宗確診個案，包括698宗核酸檢測及709宗快速檢測個案。她說，今日沒有新增院舍出現個案。在死亡個案方面，公立醫院再多57宗死亡個案，令今波疫情累計死亡個案共8,614宗。

李立業表示，現時共9,327人留醫；過去24小時新增8名病人情況危殆、13人情況嚴重，目前有60名危殆病人於深切治療病房留醫。

過去24小時（4月10日）有52名染疫病人死亡，涉25男27女，介乎52至107歲，26人來自院舍，其中33人無打針、11人打一針、7人打2針、1人打3針，65歲以上有49位，昨日2名較年輕離世病人詳情如下：

52歲女子，沒有打疫苗，有長期病患，肺癌有擴散，3月中深喉唾液陽性，3月21日開始呈陰性，3月26日入東區急症室，有氣促情況，X光見到肺積水，院方提供類固醇及抗生素，病情好轉後，病人選擇出院。翌日再入瑪麗醫院，情況轉差，4月10日離世。

61歲女子，已接種兩劑復必泰，有肺癌，接受化療中。4月初快測陽性，4月8日求醫指定診所，氣促、發燒、意識迷糊，血氧含氧低，送入仁濟醫院急症室，接受瑞德西韋及類固醇，惟情況惡化後離世。

另外已打3針的死者：

74歲女子，在瑪麗醫院留醫，4月10日離世

另外因數據滯後，4月9日再多5人離世，涉4男1女，年齡介乎80至95歲。過去一日有360人出院，5人入院篩查發現確診，同房7名病人被列為密切接觸者。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠