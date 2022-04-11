  • 29°C
香港時間 : 2022411日 (週一) 17:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【死亡個案】再多57名染疫者離世　今波疫情累計8,614宗死亡個案

社會 16:35 2022/04/11

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（林宇翔攝）

本港疫情逐漸回落，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（11日）出席疫情記者會，交代最新個案詳情。

張竹君在會上公布，今日共新增1,407宗確診個案，包括698宗核酸檢測及709宗快速檢測個案。她說，今日沒有新增院舍出現個案。在死亡個案方面，公立醫院再多57宗死亡個案，令今波疫情累計死亡個案共8,614宗。

李立業表示，現時共9,327人留醫；過去24小時新增8名病人情況危殆、13人情況嚴重，目前有60名危殆病人於深切治療病房留醫。

過去24小時（4月10日）有52名染疫病人死亡，涉25男27女，介乎52至107歲，26人來自院舍，其中33人無打針、11人打一針、7人打2針、1人打3針，65歲以上有49位，昨日2名較年輕離世病人詳情如下：

  • 52歲女子，沒有打疫苗，有長期病患，肺癌有擴散，3月中深喉唾液陽性，3月21日開始呈陰性，3月26日入東區急症室，有氣促情況，X光見到肺積水，院方提供類固醇及抗生素，病情好轉後，病人選擇出院。翌日再入瑪麗醫院，情況轉差，4月10日離世。
  • 61歲女子，已接種兩劑復必泰，有肺癌，接受化療中。4月初快測陽性，4月8日求醫指定診所，氣促、發燒、意識迷糊，血氧含氧低，送入仁濟醫院急症室，接受瑞德西韋及類固醇，惟情況惡化後離世。

另外已打3針的死者：

  • 74歲女子，在瑪麗醫院留醫，4月10日離世

另外因數據滯後，4月9日再多5人離世，涉4男1女，年齡介乎80至95歲。過去一日有360人出院，5人入院篩查發現確診，同房7名病人被列為密切接觸者。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【新冠口服藥】海關檢值300萬元非法入口新冠口服藥及受管制藥物　屬印度副廠生產在港無註冊
今日 15:29
【新冠口服藥】海關檢值300萬元非法入口新冠口服藥及受管制藥物　屬印度副廠生產在港無註冊
【新冠肺炎】染疫兒童或患上兒童多系統發炎綜合症　嚴重可致心臟功能受損
今日 14:00
【新冠肺炎】染疫兒童或患上兒童多系統發炎綜合症　嚴重可致心臟功能受損
【精神健康】33歲OL疫下工作壓力大失眠求助精神科平台　醫生建議3大徵狀須求醫
今日 14:14
【精神健康】33歲OL疫下工作壓力大失眠求助精神科平台　醫生建議3大徵狀須求醫

你可能感興趣

【新冠口服藥】海關檢值300萬元非法入口新冠口服藥及受管制藥物　屬印度副廠生產在港無註冊
今日 15:29
【新冠口服藥】海關檢值300萬元非法入口新冠口服藥及受管制藥物　屬印度副廠生產在港無註冊
【新冠肺炎】染疫兒童或患上兒童多系統發炎綜合症　嚴重可致心臟功能受損
今日 14:00
【新冠肺炎】染疫兒童或患上兒童多系統發炎綜合症　嚴重可致心臟功能受損
【精神健康】33歲OL疫下工作壓力大失眠求助精神科平台　醫生建議3大徵狀須求醫
今日 14:14
【精神健康】33歲OL疫下工作壓力大失眠求助精神科平台　醫生建議3大徵狀須求醫
治療 疫情 衞生防護中心 衞生署 公立醫院 院舍 香港 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【難享晚年】賣屋遠赴澳洲與獨生女相聚　8旬婦哭訴被棄養兼侵吞遺產
17:48 2022/04/10
【難享晚年】賣屋遠赴澳洲與獨生女相聚　8旬婦哭訴被棄養兼侵吞遺產
【出軌疑雲】34歲已婚男高層確診累社區圍封　被揭5日內8次出入女同事住所
14:41 2022/04/10
【出軌疑雲】34歲已婚男高層確診累社區圍封　被揭5日內8次出入女同事住所
【C朗失控】14歲自閉小球迷遭打瘀手背摔電話　C朗道歉：困境中情緒管理不容易
16:21 2022/04/10
【C朗失控】14歲自閉小球迷遭打瘀手背摔電話　C朗道歉：困境中情緒管理不容易