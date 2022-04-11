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【西九文化區】RubberBand五月有望西九開音樂會　入場安排下周公布

社會 16:09 2022/04/11

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西九文化區5月或可舉辦音樂會。（資料圖片）

疫情下眾多文娛活動及演唱會需要取消或延後，隨確診數字漸回落，有音樂會宣布重新舉行的安排。

原定於今年1月7日至9日於西九文化區竹翠公園Wonderland 舉辦之 「RubberBand x 香港節慶管弦樂團 “Live by the Harbour” 音樂會 」 將會改期至5月於同樣場地舉行。

主辦方表示，改期安排以政府由4月21日起分階段實施的社交距離措施為準。確實演出日期及入場安排將於4月21日後公布。

如持票者未能出席，可於即日起至2022年4月20日晚上11時59分前以電郵方式提交退票申請。申請表格可到以下網址下載。

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責任編輯：陳梓蔚

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