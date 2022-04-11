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【網絡欺凌】上海女子求外賣員為聽障父送菜　打賞200元被指出手低遭網民欺凌墮樓亡

親子 16:39 2022/04/11

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原本外賣員免費送菜是一件好事，卻網絡欺凌卻釀成悲劇。

上海疫情嚴重，而嚴厲封控措施，亦令當地不少市民幾乎斷糧。當地一名因封區被困家中的失業女子，最近就因住在偏遠地區的聽障老父親無法外出，又不懂自行網購食物，而拜託外賣員，為父親送食物。外賣員千辛萬苦繞過封鎖區，將飯菜送到27公里外老人手上，並拒絕女子的2000元報酬，最後女子仍堅持為外賣員的電話號碼增值200元以表感激網絡欺凌，跳樓自殺身亡。

家住上海虹口區的女子，因所住社區被封鎖，而其遠在郊區青浦區的聽障父親，亦被困家中。她本想叫外賣員送飯菜給父親，但路途遙遠，一直沒有人接單。最後余姓男外賣員接下訂單，以電單車將飯菜送去27公里外的目的地。由於許多道理都因疫情而封閉，最後外賣員要多次兜路，用比平時多數倍時間送貨。而終於完成訂單，時間也踏入深夜，電單車手余先生只能在郊區投宿旅館。而他亦拒絕接受2000元酬勞。最後女子為余先生手提電話號碼增值200元以示感謝。

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余先生事後接受訪問俄表示，求助的女子直到父親家中只有白米飯，沒有菜，加上他是聽障人士，手腳不便，其又不能像以往般送菜過去，因此著急得要哭了。余先生於是動了惻隱之心，協助送菜，她又認為，每個人都有困難的時候，故不忍心收錢。

詎料原本一樁善舉，最後竟然變質。女子原本發文想感謝並宣揚余先生事蹟，但卻被網民留言圍攻，指出200元報酬太少。最終，女子不堪壓力，懷疑跳樓自殺。 當局則表示會進一步調查事件。

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責任編輯︰王明芳

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