【鍾嘉欣有喜】Linda拍片分享懷第3胎心情　鍾嘉欣既興趣又緊張：生B好辛苦

現時身處加拿大的鍾嘉欣（Linda），在香港時間4月10日早上透過個人社交平台上載慶祝38歲生日的照片同時宣布懷孕，第3度當上媽媽，並寫道：「期待今年嘅小虎BB」

在今日（4月11日），鍾嘉欣於個人YouTube頻道上載一條名為「I'm Expecting Baby #3!」的影片，分享第3度當媽媽的心情。

片中的Linda首先穿足防疫裝備駕車到海傍，在附近沒有其他途人的情況下，才除下口罩。

【鍾嘉欣有喜】鍾嘉欣再做媽媽 38歲生日報喜宣布懷虎B

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既興趣又緊張

雖然已是兩孩之母，但第3度懷孕的鍾嘉欣心情仍既緊張又興奮稱：「將要成為3個孩子的母親。」

她繼而回憶稱：「當我懷上Kelly（大女）時，我要做媽媽，到懷上第二個時，嘩！要成為兩個孩子的媽媽。因為大家說從一到二會有好大變化，然後大家又同我說二到三，差別不大，我都希望不大，因為現在我其實處理得好好。」

可是，Linda透露自己是懷胎第3周才知自己有喜，當時她身體非常不適，一直卧在床上，到第7周週開始很擔心：「醫生叫我多休息，我開始食一些中藥調理去令身體強壯。幸運地，臥牀不起大約兩周，現在一切都好起來了，謝天謝地。」

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生B過程辛苦

嘉欣坦言現在有點害怕，擔心能否應付得來：「一直都覺得有Kelly和Jared（次子）已很足夠，我可以應付到兩邊各有一個孩子。所以突然間，有種感覺是要『重新開始』，又要懷胎十月，眾所周知，生B過程好辛苦。」

其實鍾嘉欣之前曾拍片回憶生大女Kelly情況，表示囡囡出世前一晚，自己不斷感受到宮縮，但由於當時在溫哥華的醫院要求子宮口要擴張至5厘米方可入院，故此Linda忍着等了一晚，惟早上實在太痛，決定入院，豈料在吃早餐時下體流血，被奶奶勒令即刻去醫院。

當嘉欣到醫院後，原來子宮口已擴張至8厘米，待擴張至10厘米便可分娩，而且Linda整個分娩過程非常痛苦，全程要吸氧氣，更形容：「像個大西瓜要通過一個小洞，回想起來都很痛。」所以難怪鍾嘉欣想到生B過程便有餘悸。

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家人愛護支持

雖然分娩過程非常痛苦，但嘉欣今次依然選擇自然分娩，更在影片中幽默笑言：「Kelly分娩的時間是26小時，Jared是18小時，我希望當BB出來的時候，你只需要按一個小按鈕。」

此外，家人對Linda十分愛護，Kelly和Jared知道自己分別再當家姐及首次當哥哥都很興奮，更表示已為BB諗好名字，更叫嘉欣多休息。

難怪Linda這位幸福媽媽說：「他們真的好可愛。丈夫也很開心，因為他一直都想要3個孩子，現在是夢想成真。」