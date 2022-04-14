【資優尖子】資優師徒計劃配對賢達 尖子受影響立志做大律師或科學家

▲ 「香港資優師徒計劃」 (HKGAP)，為學員配對來自教育、商業、醫護、法律、政治等不同界別的社會賢達。

資優學生就像海綿，除了對學術知識有熱切的追求之外，他們也需要全人發展方面的裝備和培育，讓潛能得以展現！ 為此，自2018 年香港資優教育學苑(學苑)啟動了為期兩年的「香港資優師徒計劃」 (HKGAP)，為學員配對來自教育、商業、醫護、法律、政治等不同界別的社會賢達，成為他們的師傅，為他們提供個別化的獨特學習機會。在HKGAP內，徒弟透過學員主導項目，實踐他們的抱負，將師傳寶貴的經驗傳承下來，為社會帶來積極影響。

黃晴騁立志成為大律師

資優學員黃晴騁的師傅是中文大學地球系統科學課程助理教授戴沛權博士。晴騁是 2021 年香港學校模擬辯護及模擬法庭比賽冠軍，立志成為大律師。她非常熱衷於向學苑的學員分享她的經驗、知識和技能。因此晴騁舉辦了一個有關模擬法庭及公開演說工作坊，期望透過工作坊，讓其他學員初步了解香港的法律制度，並練習公開演講技巧。

在模擬庭審訊中，學員可以站在律師和證人的立場，體驗法庭的運作。由於戴教授是專門研究氣候變化和空氣污染的專家，所以晴騁也在工作坊中，簡介有關環境保護及可持續發展的法例和知識，希望提高學員的可持續發展意識。



伍亮恆立志成為科學家

資優學員伍亮恆的師傅是香港大學生物醫學學院副教授馬桂宜博士，伍同學對科學的熱情促使他不斷探索生物學和化學的眾多領域和主題，他在師徒計劃研究的項目正正是追蹤癌細胞。為了達成目標，亮恆曾多次在馬博士的實驗室實習，以期掌握前沿科學知識，讓自己熟悉蛋白質印跡和細胞傳代等實驗室技術。透過師傅的指導，讓他更加深了對生物學上複雜問題的理解。

同時，他希望跟其他學員分享他們對科學的洞察力，鼓勵他們培養對科學的興趣。因此，亮恆特別舉辦了一個名為「生物化學探究之旅」的課程，希望參加者完成六節的課堂後能夠了解基本的化學和生物學概念，學會欣賞科學，學會批判性地理解知識，最終培養他們對科學探索的熱情。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9