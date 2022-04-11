【李家超參選特首】李家超拜訪兩個同鄉社團　冀凝聚共識助日後施政

▲ 特首參選人李家超今天到訪多個團體和政黨，他抵達香港福建社團聯會。（陳靜儀攝）

特首選舉參選人李家超，今日（11日）下午繼續拜會社團及政黨，包括與廣東社團總會及福建社團聯會代表會面。李家超表示，現時目標仍是盡量爭取更多提名票，「當然票的數目是代表性，但更重要的是將我的施政理念盡量解釋給大家聽，大家有個共識，對於將來我施政會有直接幫助」。

李家超指，廣東社團總會會員超過120萬人，包含廣東話、潮州話，及客家話的鄉親，很多會員均是基層人士，該會對其提出的3個施政方向表示支持。而福建社團聯會代表性廣泛，交流期間，會員將實際同鄉情況反映，他更了解各方面的需求，以及施政時要作出什麼考慮。會上亦討論大灣區建設方面，應如何用好機遇，從而令市民融入國家整體發展大局，為香港帶來不同的好處。

李家超又稱，會見選委的目標，除了取得提名票外，更重要的是向他們解釋其施政理念，從而就行政長官將來會如何施政，建立共識。他強調，施政是否達到結果，不只是某一個團隊的事，而是整個政府及社會共同配合及創造新的環境。他重申會誠懇走入社區，希望整個社會以「我」和「我們」的態度解決問題，團結、有共識去創造更好的香港。

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其競選辦主任、全國人大常委譚耀宗早前表示，周六李家超宣布參選的記者會未能實體舉行，其中一個原因是政務司司長一職現時懸空，無人有權力豁免限聚令要求。李家超今日再指，今次他只是與單一團體會面，他與選委接觸是獲得豁免，但若日後舉辦活動涉及多個單位，則比較困難。所以日後其競選辦某些活動將因應防疫限制，於網上舉行；如果可以安排實體拜訪，亦希望盡量做到。競選辦會視乎防疫要求及實際運作，如何在短時間內進行選舉工程。

李家超重申，他的競選口號是「同為香港開新篇」，強調「共同」為香港開新篇，不是他一個人為香港開新篇，須要團結，並重申團隊的重要性。他說，這個團隊放在政府就是公務員團隊，放在社會就是整個社會凝聚的力量。他以抗疫為例，每個地區動員的力量，相當龐大及有效，認為如果對付每一個問題都可以動員如此力量，齊心為一個目標做事，相信會是事半功倍。

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記者：陳葆琳